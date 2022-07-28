Главные новости дня: 27 июля

Фото: твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 27 июля.

Результаты матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Новичок "Ромы" Пауло Дибала побил рекорд Криштиану Роналду в Италии.

"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели ПСЖ.

"Барселона" и "Ювентус" сыграли в результативную ничью. Видеообзор матча.

Полузащитник Виктор Мозес может уйти из "Спартака" в ближайшее время.

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил отпустить футболиста в аренду.

"Наполи" усилился защитником сборной Южной Кореи.

Украинский вратарь Андрей Лунин может перейти из "Реала" в топ-клуб Серии А.

Хавьер Савиола вернулся в "Барселону".

"Барселона" поставила жесткий ультиматум полузащитнику Френки де Йонгу.

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