Главные новости дня: 27 июля

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Главные новости дня: 27 июля

Фото: твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 27 июля.

Результаты матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Новичок "Ромы" Пауло Дибала побил рекорд Криштиану Роналду в Италии.

"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели ПСЖ.

"Барселона" и "Ювентус" сыграли в результативную ничью. Видеообзор матча.

Полузащитник Виктор Мозес может уйти из "Спартака" в ближайшее время.

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил отпустить футболиста в аренду.

"Наполи" усилился защитником сборной Южной Кореи.

Украинский вратарь Андрей Лунин может перейти из "Реала" в топ-клуб Серии А.

Хавьер Савиола вернулся в "Барселону".

"Барселона" поставила жесткий ультиматум полузащитнику Френки де Йонгу.

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8 голов "Бодо", успех "Динамо" Киев, позор "Олимпиакоса": результаты квалификации ЛЧ 27 июля

8 голов "Бодо", успех "Динамо" Киев, позор "Олимпиакоса": результаты квалификации ЛЧ 27 июля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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