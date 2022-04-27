Главные новости дня: 27 апреля

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 27 апреля.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Вильярреал".

Состоялись несколько перенесенных матчей чемпионата Италии. "Фиорентина" разгромно проиграла "Удинезе", "Интер" неожиданно уступил "Болонье", "Аталанта" и "Торино" устроили голевую феерию.

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, скорее всего, покинет клуб.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не перейдет в "Барселону".

Назначены арбитры на матчи 27-го тура чемпионата России.

"Милан" определился с ценой на португальского форварда Рафаэла Леау.

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