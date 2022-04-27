Главные новости дня: 27 апреля

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Главные новости дня: 27 апреля

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 27 апреля.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Вильярреал".

Состоялись несколько перенесенных матчей чемпионата Италии. "Фиорентина" разгромно проиграла "Удинезе", "Интер" неожиданно уступил "Болонье", "Аталанта" и "Торино" устроили голевую феерию.

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, скорее всего, покинет клуб.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не перейдет в "Барселону".

Назначены арбитры на матчи 27-го тура чемпионата России.

"Милан" определился с ценой на португальского форварда Рафаэла Леау.

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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Вильярреал" в полуфинале ЛЧ

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Вильярреал" в полуфинале ЛЧ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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