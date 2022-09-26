Главные новости дня: 26 сентября

Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 26 сентября.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Италия обыграла Венгрию, Англия и Германия сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.

Нападающий Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" сообщила информацию о травмах Френки де Йонга и Мемфиса Депая.

Стала известна зарплата главного тренера сборной Украины Александра Петракова. При этом он вскоре может покинуть свой пост.

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не хочет менять клуб, несмотря на интерес "Баварии".

Известный хорватский тренер Славен Билич возглавил английский клуб.

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва отказался перейти в "Барселону" прошлым летом.

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