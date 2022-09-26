Главные новости дня: 26 сентября
Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 26 сентября.
Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Италия обыграла Венгрию, Англия и Германия сыграли вничью. Все результаты дня доступны по ссылке.
Нападающий Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть "Манчестер Юнайтед".
"Барселона" сообщила информацию о травмах Френки де Йонга и Мемфиса Депая.
Стала известна зарплата главного тренера сборной Украины Александра Петракова. При этом он вскоре может покинуть свой пост.
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не хочет менять клуб, несмотря на интерес "Баварии".
Известный хорватский тренер Славен Билич возглавил английский клуб.
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва отказался перейти в "Барселону" прошлым летом.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 26 сентября
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Победа Италии, ничья Англии и Германии, феерия Румыния: результаты Лиги наций 26 сентября
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Англия и Германия сыграли феерическую ничью в Лиге наций
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Бернарду Силва отказался перейти в "Барселону" прошлым летом: названа причина
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Италия обыграла Венгрию и выиграла группу в Лиге наций
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18