Главные новости дня: 26 мая

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 26 мая.

"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана".

ЦСКА ведет переговоры одним из лучших тренеров РПЛ. В клубе уже отреагировали на данную информацию.

УЕФА заплатил "Спартаку" солидную сумму за участие в еврокубках.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян перейдет в "Интер".

"Астон Вилла" купила бразильца за 30 миллионов евро.

"Реал" вновь стал самым дорогим клубом в мире.

"Арсенал" и "Барселона" поборются за форварда "Ювентуса".

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может перейти в другой клуб Ла Лиги.

В "Зените" выбрали лучшего игрока мая.

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