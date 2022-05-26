Главные новости дня: 26 мая

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Главные новости дня: 26 мая

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 26 мая.

"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана".

ЦСКА ведет переговоры одним из лучших тренеров РПЛ. В клубе уже отреагировали на данную информацию.

УЕФА заплатил "Спартаку" солидную сумму за участие в еврокубках.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян перейдет в "Интер".

"Астон Вилла" купила бразильца за 30 миллионов евро.

"Реал" вновь стал самым дорогим клубом в мире.

"Арсенал" и "Барселона" поборются за форварда "Ювентуса".

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может перейти в другой клуб Ла Лиги.

В "Зените" выбрали лучшего игрока мая.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана"

"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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