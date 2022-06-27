Главные новости дня: 26 июня
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 27 июня.
"Зенит" договорился с одним из лидеров "Сочи". При этом форвард петербургского клуба Юри Алберто может оказаться в АПЛ.
"Барселону" не устраивает цена на нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес перешел в "Ривер Плейт".
Владелец "Спартака" Леонид Федун покинул нефтяную компанию "Лукойл".
Будущий полузащитник "Ювентуса" Поль Погба будет жить в Италии в бывшем доме Криштиану Роналду.
"Барселона" поставила жесткое условие французскому нападающему Усману Дембеле для продления контракта. При этом француз имеет предложения еще от четырех клубов.
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон ушел из клуба.
"Реал" определился с ценами на полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса.
Защитник Федор Кудряшов завершил карьеру в сборной России.
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг готов перейти в "Манчестер Юнайтед".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 июня
-
"Ювентус" определил два варианта в качестве замены де Лигту
-
"Аякс" шокировал "Челси" и "Манчестер Юнайтед" ценой на Антони
-
ЦСКА определился с трансферными целями на лето
-
ПСЖ предложил Дракслера и 60 миллионов евро за лидера обороны "Интера"
-
Ларссон ушел из "Спартака"
-
"Ницца" нашла нового тренера вместо Гальтье, который уйдет в ПСЖ
-
"Реал" может заплатить больше 100 миллионов евро за таланта "Боруссии" Дортмунд
-
"Спартак" оригинально попрощался с Ларссоном (фото)
-
Френки де Йонг готов перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Тете может перейти из "Шахтера" в "Лион" бесплатно
-
За Дембеле борются пять топ-клубов
-
Бэйл перешел в американский клуб
-
Тебас высказался о возможном переходе Левандовски в "Барселону"
-
Федор Кудряшов ушел из сборной России
-
Барриос может покинуть "Зенит"
-
"Реал" определился с ценами на Асенсио и Себальоса
-
"Барселона" поставила ультиматум Дембеле
-
"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за защитника "Аякса"
-
Погба будет жить в бывшем доме Роналду в Турине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18