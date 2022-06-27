Главные новости дня: 26 июня

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 27 июня.

"Зенит" договорился с одним из лидеров "Сочи". При этом форвард петербургского клуба Юри Алберто может оказаться в АПЛ.

"Барселону" не устраивает цена на нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес перешел в "Ривер Плейт".

Владелец "Спартака" Леонид Федун покинул нефтяную компанию "Лукойл".

Будущий полузащитник "Ювентуса" Поль Погба будет жить в Италии в бывшем доме Криштиану Роналду.

"Барселона" поставила жесткое условие французскому нападающему Усману Дембеле для продления контракта. При этом француз имеет предложения еще от четырех клубов.

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон ушел из клуба.

"Реал" определился с ценами на полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса.

Защитник Федор Кудряшов завершил карьеру в сборной России.

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг готов перейти в "Манчестер Юнайтед".

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