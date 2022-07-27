Главные новости дня: 26 июля
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 26 июля.
ПСЖ купил французского защитника.
"Ювентус" расстался с валлийским полузащитником Аароном Рэмзи.
Результаты квалификационных матчей Лиги чемпионов.
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун покинет свою должность.
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа может перейти в ЦСКА.
Трансфер форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в "Атлетико" маловероятен.
Московское "Динамо" объявило о переходе парагвайского защитника.
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков может вернуться в "Спартак" в качестве игрока.
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба пропустит начало сезона из-за травмы.
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа недоволен своей зарплатой.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 26 июля
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38-летний Вагнер Лав нашел новый клуб
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Шмейхель может продолжить карьеру в Лиге 1
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"Шахтер" проиграл "Аяксу"
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Депай может перейти в "Ювентус"
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Куртуа недоволен зарплатой в "Реале"
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Джеко отказывается уходить из "Интера"
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"Челси" вступил в борьбу за Думфриса
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Хави высказался о возможном переходе Месси в "Барселону"
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Артур может перейти из "Ювентуса" в один из клубов Ла Лиги
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"Ювентус" избавился от Рэмзи
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ПСЖ купил французского защитника
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"Лацио" может подписать легенду "Наполи"
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"Рома" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"
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"Боруссия" Дортмунд выбирает между двумя форвардами на замену Аллеру
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"Тоттенхэм" предпримет меры из-за интереса "Баварии" к Кейну
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Мартинес из "Атлетика" вряд ли перейдет в "Барселону"
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"Локомотив" назвал цену на Бека-Бека, которым интересуются во Франции
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"Бавария" купила 17-летнего таланта за 20 миллионов евро
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Федун покинет должность в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18