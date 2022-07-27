Главные новости дня: 26 июля

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Главные новости дня: 26 июля

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 26 июля.

ПСЖ купил французского защитника.

"Ювентус" расстался с валлийским полузащитником Аароном Рэмзи.

Результаты квалификационных матчей Лиги чемпионов.

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун покинет свою должность.

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа может перейти в ЦСКА.

Трансфер форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в "Атлетико" маловероятен.

Московское "Динамо" объявило о переходе парагвайского защитника.

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков может вернуться в "Спартак" в качестве игрока.

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба пропустит начало сезона из-за травмы.

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа недоволен своей зарплатой.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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