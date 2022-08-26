Главные новости дня: 26 августа

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 26 августа.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций.

В чемпионате Испании "Сельта" обыграла "Жирону".

В чемпионате Германии "Фрайбург" победил "Бохум" и догнал "Баварию".

В чемпионате Франции "Лилль" одержал уверенную победу над "Аяччо".

В чемпионате Италии "Интер" потерпел поражение от "Лацио".

В "Марселе" ответили на слухи о подписании Криштиану Роналду. При этом у португальца остался всего один вариант.

"Севилья" и "Эвертон" поборются за форварда сборной Украины.

"Барселона" наконец-то зарегистрировала защитника Жюля Кунде.

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