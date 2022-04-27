Главные новости дня: 26 апреля

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Главные новости дня: 26 апреля

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Dailysports.net выделяет самые интересные новости вторника, 26 апреля.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Реал".

Главный тренер тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал ПСЖ свои требования по зарплате.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о досрочном завершении чемпионата страны.

Киевское "Динамо" в товарищеском матче победило дортмундскую "Боруссию".

Стало известно расписание матчей 1/2 финала Кубка России.

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, почему он принял решение покинуть "Пари Сен-Жермен" в 2013 году.

"Барселона" продлила контракт с ведущим защитником.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил голоса во втором туре выборов президента Франции.

"Рома" снизила цену на нападающего Тэмми Абрахама, которым интересуется "Арсенал".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net/
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Главные новости дня: 27 апреля

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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