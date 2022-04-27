Главные новости дня: 26 апреля

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Dailysports.net выделяет самые интересные новости вторника, 26 апреля.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Реал".

Главный тренер тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал ПСЖ свои требования по зарплате.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о досрочном завершении чемпионата страны.

Киевское "Динамо" в товарищеском матче победило дортмундскую "Боруссию".

Стало известно расписание матчей 1/2 финала Кубка России.

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, почему он принял решение покинуть "Пари Сен-Жермен" в 2013 году.

"Барселона" продлила контракт с ведущим защитником.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил голоса во втором туре выборов президента Франции.

"Рома" снизила цену на нападающего Тэмми Абрахама, которым интересуется "Арсенал".

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