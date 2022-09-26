Главные новости дня: 25 сентября
Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 сентября.
Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Нидерланды обыграли Бельгию, Хорватия победила Австрию, Франция уступила Дании. Все результаты дня доступны по ссылке.
"Динамо" Киев одержало крупную победу в товарищеском матче.
"Атлетико" готов продать вратаря Яна Облака в "Манчестер Юнайтед".
Сестра Роналду отреагировала на травму лица Криштиану в матче Лиги наций.
Экс-игрок "Милана" перешел в "Аль-Наср" из ОАЭ.
"Барселона" назвала форварду ПСЖ Лионелю Месси условие для его возвращения.
Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Рональда Араухо.
"Реал" нацелился на лидера "Интера".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 25 сентября
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Победы Нидерландов и Хорватии, поражение Франции: результаты Лиги наций 25 сентября
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Нидерланды обыграли Бельгию в решающем матче Лиги наций
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Хорватия обыграла Австрию и выиграла группу Лиги наций
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Франция проиграла Дании в Лиге наций
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Сестра Роналду ярко отреагировала на травму лица Криштиану в матче Лиги наций
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"Лестер" хочет купить основного защитника "Интера"
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"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ
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"Атлетико" готов продать Облака в "Манчестер Юнайтед"
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"Динамо" Киев одержало крупную победу в товарищеском матче. Гармаш сделал покер
-
"Реал" нацелился на лидера "Интера"
-
Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Араухо
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Словакия не смогла обыграть Беларусь в Лиге наций
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Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге наций
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Эвра сравнил Холанда с киллером
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Баллак оценил шансы "Униона" выиграть Бундеслигу
-
Сын Симеоне отреагировал на не вызов в сборную Аргентины
-
"Барселона" назвала Месси условие для его возвращения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18