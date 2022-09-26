Главные новости дня: 25 сентября

Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 сентября.

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Нидерланды обыграли Бельгию, Хорватия победила Австрию, Франция уступила Дании. Все результаты дня доступны по ссылке.

"Динамо" Киев одержало крупную победу в товарищеском матче.

"Атлетико" готов продать вратаря Яна Облака в "Манчестер Юнайтед".

Сестра Роналду отреагировала на травму лица Криштиану в матче Лиги наций.

Экс-игрок "Милана" перешел в "Аль-Наср" из ОАЭ.

"Барселона" назвала форварду ПСЖ Лионелю Месси условие для его возвращения.

Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

"Реал" нацелился на лидера "Интера".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net