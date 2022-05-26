Главные новости дня: 25 мая

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Главные новости дня: 25 мая

Фото: твиттер Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 25 мая.

Римская "Рома" стала победителем Лиги Конференций.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит остаток года из-за тяжелой травмы.

"Зенит" расстался с полузащитником Магомедом Оздоевым.

Неймар может покинуть ПСЖ.

Украинский нападающий Артем Довбик близок к переходу в итальянский клуб.

"Уфа" упустила победу над "Оренбургом" в переходном матче за место в РПЛ.

"Манчестер Юнайтед" нацелился на грузинского вратаря.

Портал ESPN включил шесть игроков "Манчестер Юнайтед" в сборную худших футболистов сезона в АПЛ.

"Бавария", возможно, подписала таланта "Аякса" за 25 миллионов евро.

Сборная Италии собирается натурализовать бразильского защитника.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Рома" выиграла Лигу Конференций

"Рома" выиграла Лигу Конференций

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
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20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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