Главные новости дня: 25 мая

Фото: твиттер Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 25 мая.

Римская "Рома" стала победителем Лиги Конференций.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит остаток года из-за тяжелой травмы.

"Зенит" расстался с полузащитником Магомедом Оздоевым.

Неймар может покинуть ПСЖ.

Украинский нападающий Артем Довбик близок к переходу в итальянский клуб.

"Уфа" упустила победу над "Оренбургом" в переходном матче за место в РПЛ.

"Манчестер Юнайтед" нацелился на грузинского вратаря.

Портал ESPN включил шесть игроков "Манчестер Юнайтед" в сборную худших футболистов сезона в АПЛ.

"Бавария", возможно, подписала таланта "Аякса" за 25 миллионов евро.

Сборная Италии собирается натурализовать бразильского защитника.

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