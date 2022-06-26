Главные новости дня: 25 июня
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 июня.
"Ювентус" назвал "Челси" цену на голландского защитника Маттейса де Лигта.
Нападающий ПСЖ Неймар общался с представителями "Ювентуса".
"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с форвардом Криштиану Роналду.
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл подтвердил переход в клуб из МЛС.
Киевское "Динамо" упустило победу над швейцарским клубом.
"Реал" интересуется "новым Бензема" из Бразилии.
"Сочи" усилился тремя игроками.
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария согласился перейти в "Ювентус".
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа сделал особую татуировку в честь победы клуба в Лиге чемпионов.
Стало известно, какое прозвище придумали друзья защитника "Барселоны" Жерара Пике для его спутницы певицы Шакиры.
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Главные новости дня: 25 июня
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Андронов ярко сравнил Кокорина и Чалова
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Защитник дортмундской "Боруссии" Загаду может оказаться в Лиге 1
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"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"
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Игуаин рассказал, как он отказался играть за сборную Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18