Главные новости дня: 25 июня

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 июня.

"Ювентус" назвал "Челси" цену на голландского защитника Маттейса де Лигта.

Нападающий ПСЖ Неймар общался с представителями "Ювентуса".

"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с форвардом Криштиану Роналду.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл подтвердил переход в клуб из МЛС.

Киевское "Динамо" упустило победу над швейцарским клубом.

"Реал" интересуется "новым Бензема" из Бразилии.

"Сочи" усилился тремя игроками.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария согласился перейти в "Ювентус".

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа сделал особую татуировку в честь победы клуба в Лиге чемпионов.

Стало известно, какое прозвище придумали друзья защитника "Барселоны" Жерара Пике для его спутницы певицы Шакиры.

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