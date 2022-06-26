Главные новости дня: 25 июня

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Главные новости дня: 25 июня

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 июня.

"Ювентус" назвал "Челси" цену на голландского защитника Маттейса де Лигта.

Нападающий ПСЖ Неймар общался с представителями "Ювентуса".

"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с форвардом Криштиану Роналду.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл подтвердил переход в клуб из МЛС.

Киевское "Динамо" упустило победу над швейцарским клубом.

"Реал" интересуется "новым Бензема" из Бразилии.

"Сочи" усилился тремя игроками.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария согласился перейти в "Ювентус".

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа сделал особую татуировку в честь победы клуба в Лиге чемпионов.

Стало известно, какое прозвище придумали друзья защитника "Барселоны" Жерара Пике для его спутницы певицы Шакиры.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Реал" интересуется "новым Бензема"

"Реал" интересуется "новым Бензема"

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