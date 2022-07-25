Главные новости дня: 25 июля

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Главные новости дня: 25 июля

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 25 июля.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду записал своих детей в португальскую школу.

В "Барселоне" всерьез рассчитывают вернуть Лионеля Месси.

ПСЖ уничтожил японский клуб в товарищеском матче.

"Динамо" Киев огласило заявку на ответный матч с "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти выгнал с тренировки одного из лидеров команды.

"Ювентус" сделал предложение по трансферу форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

"Манчестер Юнайтед" не ищет замену португальскому нападающему Криштиану Роналду.

Один из лидеров "Шахтера" перешел в "Фулхэм".

"Барселона" нашла альтернативу Маркосу Алонсо в Ла Лиге.

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Краснодаром".

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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