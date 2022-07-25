Главные новости дня: 25 июля

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 25 июля.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду записал своих детей в португальскую школу.

В "Барселоне" всерьез рассчитывают вернуть Лионеля Месси.

ПСЖ уничтожил японский клуб в товарищеском матче.

"Динамо" Киев огласило заявку на ответный матч с "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти выгнал с тренировки одного из лидеров команды.

"Ювентус" сделал предложение по трансферу форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

"Манчестер Юнайтед" не ищет замену португальскому нападающему Криштиану Роналду.

Один из лидеров "Шахтера" перешел в "Фулхэм".

"Барселона" нашла альтернативу Маркосу Алонсо в Ла Лиге.

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Краснодаром".

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