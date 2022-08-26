Главные новости дня: 25 августа

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Главные новости дня: 25 августа

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 25 августа.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Составы всех групп.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский принял решение перейти в "Марсель".

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити перешел в итальянский "Лечче".

"Челси" хочет купить нападающего "Милана" за 120 миллионов евро.

"Вильярреал" уверенно вышел в Лигу Конференций, "Днепр-1" не сумел пробиться в Лигу Европы. Кроме того, "Фиорентина" пробилась в Лигу Европы.

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес перейдет в "Ювентус".

"Ливерпуль" нацелился на основного полузащитника "Атлетико".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Малиновский определился с новым клубом

Малиновский определился с новым клубом

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
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