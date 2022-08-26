Главные новости дня: 25 августа

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 25 августа.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Составы всех групп.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский принял решение перейти в "Марсель".

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити перешел в итальянский "Лечче".

"Челси" хочет купить нападающего "Милана" за 120 миллионов евро.

"Вильярреал" уверенно вышел в Лигу Конференций, "Днепр-1" не сумел пробиться в Лигу Европы. Кроме того, "Фиорентина" пробилась в Лигу Европы.

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес перейдет в "Ювентус".

"Ливерпуль" нацелился на основного полузащитника "Атлетико".

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