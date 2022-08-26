Главные новости дня: 25 августа
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 25 августа.
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Составы всех групп.
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский принял решение перейти в "Марсель".
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити перешел в итальянский "Лечче".
"Челси" хочет купить нападающего "Милана" за 120 миллионов евро.
"Вильярреал" уверенно вышел в Лигу Конференций, "Днепр-1" не сумел пробиться в Лигу Европы. Кроме того, "Фиорентина" пробилась в Лигу Европы.
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес перейдет в "Ювентус".
"Ливерпуль" нацелился на основного полузащитника "Атлетико".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 25 августа
-
"Вильярреал" уверенно вышел в Лигу Конференций
-
Роналду хочет снести гольф-клуб возле своего дома
-
Паредес близок к переходу в "Ювентус"
-
"Атлетико" придумал способ не платить "Барселоне" за Гризманна
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Защитник "Баварии" отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
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Загребское "Динамо" усилится хавбеком "Ювентуса" перед стартом в Лиге чемпионов
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Малиновский определился с новым клубом
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"Фиорентина" вышла в Лигу Европы
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Брейтуэйт потребовал миллионы от "Барселоны" за разрыв контракта
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Деле Алли перешел в турецкий топ-клуб
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УЕФА определил лучшего игрока по итогам прошлого сезона
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"Днепр-1" с разгромным счетом проиграл в квалификации Лиги Европы
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Асенсио может перейти в "Манчестер Юнайтед"
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"Тоттенхэм" сделал предложение по Малиновскому
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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы всех групп
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"Шахтер" узнал соперников в группе Лиги чемпионов
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"Лион" назвал "Вест Хэму" цену на бразильца Пакета
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Вратарь сборной Германии отказал "Манчестер Юнайтед": названа причина
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"Ливерпуль" нацелился на основного полузащитника "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18