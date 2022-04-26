Главные новости дня: 25 апреля

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Главные новости дня: 25 апреля

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Dailysports.net выделяет самые интересные новости понедельника, 25 апреля.

В чемпионате России "Зенит" победил "Краснодар". Все результаты 26-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Кристал Пэлас" и "Лидс" сыграли вничью. Результаты 34-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Ювентус" обыграл "Сассуоло". Все результаты 34-го тура Серии А.

Комментатор Константин Генич рассказал, что он выиграл спор у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Барселона" определилась с трансферными планами на лето.

ПСЖ нашел новый аргумент для нападающего Килиана Мбаппе, чтобы он остался в клубе.

"Бенфика" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" в финале Юношеской лиги УЕФА.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net/
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Главные новости дня: 27 апреля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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