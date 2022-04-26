Главные новости дня: 25 апреля

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Dailysports.net выделяет самые интересные новости понедельника, 25 апреля.

В чемпионате России "Зенит" победил "Краснодар". Все результаты 26-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Кристал Пэлас" и "Лидс" сыграли вничью. Результаты 34-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Ювентус" обыграл "Сассуоло". Все результаты 34-го тура Серии А.

Комментатор Константин Генич рассказал, что он выиграл спор у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Барселона" определилась с трансферными планами на лето.

ПСЖ нашел новый аргумент для нападающего Килиана Мбаппе, чтобы он остался в клубе.

"Бенфика" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" в финале Юношеской лиги УЕФА.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net/