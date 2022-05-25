Главные новости дня: 24 мая

Теги килиан мбаппевольфсбургцска москвабавария мюнхентоттенхэм

Главные новости дня: 24 мая

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 24 мая.

ЦСКА может возглавить сербский тренер.

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин радикально сменил имидж.

"Бавария" подписала защитника "Аякса".

"Спартак" не будет увольнять главного тренера Паоло Ваноли.

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе нападающего Артема Дзюбы из петербургского "Зенита".

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени перейдет в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.

Бывший главный тренер "Баварии" возглавил "Вольфсбург".

"Реал", "Барселона" и "Атлетико" поборются за турецкого защитника.

"Бавария" определилась с условием для продажи Роберта Левандовски.

"Тоттенхэм" может купить одного из лидеров "Шахтера".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов