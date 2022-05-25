Главные новости дня: 24 мая
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 24 мая.
ЦСКА может возглавить сербский тренер.
Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин радикально сменил имидж.
"Бавария" подписала защитника "Аякса".
"Спартак" не будет увольнять главного тренера Паоло Ваноли.
Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе нападающего Артема Дзюбы из петербургского "Зенита".
Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени перейдет в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.
Бывший главный тренер "Баварии" возглавил "Вольфсбург".
"Реал", "Барселона" и "Атлетико" поборются за турецкого защитника.
"Бавария" определилась с условием для продажи Роберта Левандовски.
"Тоттенхэм" может купить одного из лидеров "Шахтера".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 24 мая
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"Лацио" нацелился на опытного хавбека "Эвертона"
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Почеттино может остаться в ПСЖ благодаря Мбаппе
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Суарес рассказал, где хочет продолжить карьеру
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Дзюба ярко отреагировал на яркий имидж Кокорина
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"Челси" готов продать Алонсо в "Барселону"
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Кокорин радикально сменил имидж (фото)
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Карпин выбрал трех лучших игроков и тренеров по итогам сезона в РПЛ
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"Манчестер Сити" нацелился на хавбека сборной Англии
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"Тоттенхэм" может купить одного из лидеров "Шахтера"
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Месси отреагировал на решение Мбаппе остаться в ПСЖ
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"Реал", "Барселона" и "Атлетико" поборются за турецкого защитника
-
Бензема высказался об отказе Мбаппе перейти в "Реал"
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Азар высказался о своем будущем в "Реале"
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"Спартак" не уволит Ваноли летом
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ПСЖ заплатит "Монако" огромную сумму за продление контракта с Мбаппе
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"Бавария" подписала защитника "Аякса"
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Экс-тренер "Баварии" возглавил "Вольфсбург"
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"Бавария" определилась с условием для продажи Левандовски
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ЦСКА может возглавить сербский тренер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18