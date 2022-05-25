Главные новости дня: 24 мая

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 24 мая.

ЦСКА может возглавить сербский тренер.

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин радикально сменил имидж.

"Бавария" подписала защитника "Аякса".

"Спартак" не будет увольнять главного тренера Паоло Ваноли.

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе нападающего Артема Дзюбы из петербургского "Зенита".

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени перейдет в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.

Бывший главный тренер "Баварии" возглавил "Вольфсбург".

"Реал", "Барселона" и "Атлетико" поборются за турецкого защитника.

"Бавария" определилась с условием для продажи Роберта Левандовски.

"Тоттенхэм" может купить одного из лидеров "Шахтера".

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