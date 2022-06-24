Главные новости дня: 24 июня

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Главные новости дня: 24 июня

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 24 июня.

"Локомотив" надолго теряет полузащитника Рифата Жемалетдинова, а также лишился нападающего Яна Кухты.

Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" покинул Ральф Рангник, который должен был стать консультантом клуба.

"Бавария" отклонила предложение "Барселоны" по форварду Роберту Левандовски, а также ответила на слухи о переходе Криштиану Роналду.

Лидер обороны "Интера" близок к переходу в ПСЖ.

"Зенит" готов заплатить пять миллионов евро за форварда "Сочи".

"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед", а также стал очередным претендентом на Неймара.

"Барселона" может арендовать защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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