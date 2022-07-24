Главные новости дня: 24 июля

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 июля.

Нападающий "Лос-Анджелес" Гарет Бэйл забил свой первый гол в североамериканской лиге МЛС.

Защитник московского "Динамо" Гильермо Варела тайно сбежал из России.

Стало известно, почему защитник "Севильи" Жюль Кунде выбрал "Барселону" вместо "Челси".

"Наполи" расстался с лучшим бомбардиром в истории клуба.

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в итальянский клуб.

В матче чемпионата России "Динамо" разгромило "Торпедо". Все результаты 2-го тура РПЛ доступны по ссылке.

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Криштиану Роналду в аренду, но при одном условии.

"Интер" договорился о продлении аренды форварда "Челси" Ромелу Лукаку.

"Зенит" готовит трансфер игрока сборной Колумбии.

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