Главные новости дня: 24 августа
Фото: твиттер "Копенгагена"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 24 августа.
Состоялись три ответных матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. "Рейнджерс" победил ПСВ. Все результаты дня доступны по ссылке.
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.
"Барселона" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью в товарищеском матче.
"Металлист" обыграл "Рух" в чемпионате Украины. Матч длился больше четырех часов из-за серии воздушных тревог.
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди согласился перейти в турецкий топ-клуб.
"Ньюкасл" заплатит 70 млн евро за форварда сборной Швеции.
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед".
"Рома" нашла замену травмированному Джорджиньо Вейналдуму в "Ювентусе".
"Барселона" представила новую символичную форму.
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главное
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Победы "Рейнджерс" и "Динамо" Загреб: результаты квалификации ЛЧ 24 августа
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"Барселона" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью
-
"Рейнджерс" обыграл ПСВ и вышел в Лигу чемпионов
-
Икарди согласился перейти в турецкий топ-клуб
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Названы причины желания Роналду перейти в дортмундскую "Боруссию"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 августа
-
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
-
Победы "Рейнджерс" и "Динамо" Загреб: результаты квалификации ЛЧ 24 августа
-
"Барселона" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью
-
"Рейнджерс" обыграл ПСВ и вышел в Лигу чемпионов
-
Строотман перешел в "Дженоа". Клуб круто представил игрока
-
Икарди согласился перейти в турецкий топ-клуб
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"Аталанта" значительно повысила цену на Малиновского
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"Ноттингем Форест" близок к подписанию чемпиона мира-2018
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"РБ Лейпциг" вступил в борьбу за защитника "Челси"
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Названы причины желания Роналду перейти в дортмундскую "Боруссию"
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"Андорра" Пике нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"
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"Тоттенхэм" хочет купить Зиеша
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"Рома" и "Вест Хэм" поборются за защитника ПСЖ
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"Ювентус" согласовал трансфер итальянского таланта
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"Лацио" нацелился на воспитанника "Реала"
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ПСЖ нацелился на полузащитника сборной Испании
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"Вест Хэм" может перехватить трансферную цель ПСЖ
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Белотти близок к переходу в "Рому"
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"Рома" нашла замену травмированному Вейналдуму в "Ювентусе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18