Главные новости дня: 24 августа

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Главные новости дня: 24 августа

Фото: твиттер "Копенгагена"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 24 августа.

Состоялись три ответных матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. "Рейнджерс" победил ПСВ. Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

"Барселона" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью в товарищеском матче.

"Металлист" обыграл "Рух" в чемпионате Украины. Матч длился больше четырех часов из-за серии воздушных тревог.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди согласился перейти в турецкий топ-клуб.

"Ньюкасл" заплатит 70 млн евро за форварда сборной Швеции.

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

"Рома" нашла замену травмированному Джорджиньо Вейналдуму в "Ювентусе".

"Барселона" представила новую символичную форму.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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