Главные новости дня: 24 августа

Фото: твиттер "Копенгагена"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 24 августа.

Состоялись три ответных матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. "Рейнджерс" победил ПСВ. Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

"Барселона" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью в товарищеском матче.

"Металлист" обыграл "Рух" в чемпионате Украины. Матч длился больше четырех часов из-за серии воздушных тревог.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди согласился перейти в турецкий топ-клуб.

"Ньюкасл" заплатит 70 млн евро за форварда сборной Швеции.

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

"Рома" нашла замену травмированному Джорджиньо Вейналдуму в "Ювентусе".

"Барселона" представила новую символичную форму.

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