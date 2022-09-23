Главные новости дня: 23 сентября
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 23 сентября.
Состоялись матчи группового этапа Лиги наций. Италия обыграла Англию, Германия проиграла Венгрии. Все результаты дня доступны по ссылке.
Украина потерпела поражение в стыковом матче за выход на молодежный Евро-2023.
Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче.
Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе.
В сборной Англии выбрали лучших игроков по итогам года.
Легендарный защитник Паоло Мальдини назвал трех величайших футболистов.
Ванда Нара сообщила о расставании с Мауро Икарди.
"Барселона" потеряла четырех игроков из-за травм в сборных.
В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сентября.
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отказался возглавить французский клуб.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 23 сентября
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Победа Италии, провал Германии, феерия Болгарии: матчи Лиги наций 23 сентября
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Италия обыграла Англию в Лиге наций
-
Германия неожиданно проиграла Венгрии
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"Ювентус" вступил в борьбу за Гризманна
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Бразилия разгромила Гану в товарищеском матче
-
"Барселона" потеряла четырех игроков из-за травм в сборных
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Холанд назвал причину перехода в "Манчестер Сити"
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Бускетс высказался о своем будущем в "Барселоне"
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Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе
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Президент ПСЖ ярко высказался о Суперлиге
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В сборной Англии выбрали лучших игроков по итогам года
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Грузия обыграла Северную Македонию и выиграла группу в Лиге наций
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Украина проиграла в стыковом матче за выход на молодежный Евро-2023
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ПСЖ надолго теряет основного защитника
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"Бавария" хочет продлить контракт с основным защитником
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"Барселона" может снизить цену на Гризманна для "Атлетико"
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Легендарный Мальдини назвал трех величайших футболистов
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Почеттино отказался возглавить французский клуб
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Не Роналду: в "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сентября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18