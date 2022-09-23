Главные новости дня: 23 сентября

Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 23 сентября.

Состоялись матчи группового этапа Лиги наций. Италия обыграла Англию, Германия проиграла Венгрии. Все результаты дня доступны по ссылке.

Украина потерпела поражение в стыковом матче за выход на молодежный Евро-2023.

Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче.

Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе.

В сборной Англии выбрали лучших игроков по итогам года.

Легендарный защитник Паоло Мальдини назвал трех величайших футболистов.

Ванда Нара сообщила о расставании с Мауро Икарди.

"Барселона" потеряла четырех игроков из-за травм в сборных.

В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сентября.

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отказался возглавить французский клуб.

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