Главные новости дня: 23 сентября

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Главные новости дня: 23 сентября

Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 23 сентября.

Состоялись матчи группового этапа Лиги наций. Италия обыграла Англию, Германия проиграла Венгрии. Все результаты дня доступны по ссылке.

Украина потерпела поражение в стыковом матче за выход на молодежный Евро-2023.

Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче.

Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе.

В сборной Англии выбрали лучших игроков по итогам года.

Легендарный защитник Паоло Мальдини назвал трех величайших футболистов.

Ванда Нара сообщила о расставании с Мауро Икарди.

"Барселона" потеряла четырех игроков из-за травм в сборных.

В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сентября.

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отказался возглавить французский клуб.

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Победа Италии, провал Германии, феерия Болгарии: матчи Лиги наций 23 сентября

Победа Италии, провал Германии, феерия Болгарии: матчи Лиги наций 23 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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