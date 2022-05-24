Главные новости дня: 23 мая

Теги спартак москвакилиан мбаппеливерпульпсжреал мадрид

Главные новости дня: 23 мая

Фото: твиттер "Герты"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 23 мая.

Руководство "Спартака" приняло решение о закрытии "Спартака-2".

"Бавария" продлила контракт с основным вратарем Мануэлем Нойером.

"Ливерпуль" подписал португальского таланта.

Дортмундская "Боруссия" купила хавбека "Кельна".

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме остается в клубе.

Нападающий Килиан Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков. Также он объяснил, почему не перешел в "Реал".

"Реал" может купить лидера "Милана".

Шотландия назвала состав на матч с Украиной в стыках ЧМ-2022.

"Герта" сохранила место в Бундеслиге.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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