Главные новости дня: 23 мая

Фото: твиттер "Герты"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 23 мая.

Руководство "Спартака" приняло решение о закрытии "Спартака-2".

"Бавария" продлила контракт с основным вратарем Мануэлем Нойером.

"Ливерпуль" подписал португальского таланта.

Дортмундская "Боруссия" купила хавбека "Кельна".

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме остается в клубе.

Нападающий Килиан Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков. Также он объяснил, почему не перешел в "Реал".

"Реал" может купить лидера "Милана".

Шотландия назвала состав на матч с Украиной в стыках ЧМ-2022.

"Герта" сохранила место в Бундеслиге.

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