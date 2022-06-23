Главные новости дня: 23 июня

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 23 июня.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в "Ювентус".

В РПЛ выбрали лучшего игрока сезона.

"Спартак" подписал полузащитника "Крыльев Советов", а ЦСКА расстался с Юсуфом Языджи. При этом в расположение "красно-белых" не прибыл Виктор Мозес.

Форвард "Атлетико" Луис Суарес ответил отказом на просьбу "Барселоны".

Зинедин Зидан рассказал, что он заинтересован в работе со сборной Франции.

Нападающий ПСЖ Неймар может вновь оказаться в "Барселоне".

"Реал" стал еще одним претендентом на нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Бывших врачей Диего Марадоны будут судить в Аргентине.

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