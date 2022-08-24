Главные новости дня: 23 августа

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Главные новости дня: 23 августа

Фото: твиттер "Виктории Пльзень"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 23 августа.

Состоялись три ответных матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. "Бенфика" разгромила киевское "Динамо". Все результаты дня доступны по ссылке.

Стартовал чемпионат Украины. "Шахтер" не смог обыграть "Металлист 1925", "Заря" победила "Ворсклу".

"Вест Хэм" купил чемпиона Европы.

"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана".

Нападающий Николя Пепе может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ.

"Истанбул Башахшехир" подписал бывшего форварда "Челси".

"Реал" отказался продать уругвайского полузащитника Федерико Вальверде за 90 миллионов евро.

"Бавария" может арендовать полузащитника Френки де Йонга.

Защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди грозит пожизненный срок.

"Милан" представил форму необычного цвета.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Победы "Бенфики" и "Виктории Пльзень", успех "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 23 августа

Победы "Бенфики" и "Виктории Пльзень", успех "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 23 августа

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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