Главные новости дня: 23 августа
Фото: твиттер "Виктории Пльзень"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 23 августа.
Состоялись три ответных матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. "Бенфика" разгромила киевское "Динамо". Все результаты дня доступны по ссылке.
Стартовал чемпионат Украины. "Шахтер" не смог обыграть "Металлист 1925", "Заря" победила "Ворсклу".
"Вест Хэм" купил чемпиона Европы.
"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана".
Нападающий Николя Пепе может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ.
"Истанбул Башахшехир" подписал бывшего форварда "Челси".
"Реал" отказался продать уругвайского полузащитника Федерико Вальверде за 90 миллионов евро.
"Бавария" может арендовать полузащитника Френки де Йонга.
Защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди грозит пожизненный срок.
"Милан" представил форму необычного цвета.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Главные новости дня: 23 августа
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Победы "Бенфики" и "Виктории Пльзень", успех "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 23 августа
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18