Главные новости дня: 22 сентября

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Главные новости дня: 22 сентября

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 22 сентября.

Cостоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Франция победила Австрию, Бельгия переиграла Уэльс, Нидерланды обыграли Польшу. Все результаты дня доступны по ссылке.

"Реал" навсегда отказался от варианта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Нападающий ПСЖ Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1.

Киевское "Динамо" усилилось голландским полузащитником.

УЕФА хочет заменить Суперкубок Европы новым турниром.

Защитник "Олимпиакоса" Костас Манолас продолжит карьеру в ОАЭ.

Звезда "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем определился с новым клубом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Победы Франции, Бельгии и Хорватии: результаты Лиги наций 22 сентября

Победы Франции, Бельгии и Хорватии: результаты Лиги наций 22 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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