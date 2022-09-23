Главные новости дня: 22 сентября

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 22 сентября.

Cостоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Франция победила Австрию, Бельгия переиграла Уэльс, Нидерланды обыграли Польшу. Все результаты дня доступны по ссылке.

"Реал" навсегда отказался от варианта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Нападающий ПСЖ Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1.

Киевское "Динамо" усилилось голландским полузащитником.

УЕФА хочет заменить Суперкубок Европы новым турниром.

Защитник "Олимпиакоса" Костас Манолас продолжит карьеру в ОАЭ.

Звезда "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем определился с новым клубом.

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