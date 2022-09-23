Главные новости дня: 22 сентября
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 22 сентября.
Cостоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Франция победила Австрию, Бельгия переиграла Уэльс, Нидерланды обыграли Польшу. Все результаты дня доступны по ссылке.
"Реал" навсегда отказался от варианта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
Нападающий ПСЖ Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1.
Киевское "Динамо" усилилось голландским полузащитником.
УЕФА хочет заменить Суперкубок Европы новым турниром.
Защитник "Олимпиакоса" Костас Манолас продолжит карьеру в ОАЭ.
Звезда "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем определился с новым клубом.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 22 сентября
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Победы Франции, Бельгии и Хорватии: результаты Лиги наций 22 сентября
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Турция и Люксембург сыграли в феерическую ничью
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Нидерланды обыграли Польшу в Лиге наций
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Бельгия одержала победу над Уэльсом
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Хорватия обыграла Данию в матче лидеров группы Лиги наций
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Франция впервые победила в Лиге наций
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38-летний Тьяго Силва рассказал, сколько еще планирует играть
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"Реал" навсегда отказался от Мбаппе
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Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18