Главные новости дня: 22 мая
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 мая.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" и стал чемпионом, "Ливерпуль" справился с "Вулверхэмптоном", "Тоттенхэм" разнес "Норвич" и вышел в Лигу чемпионов. Все результаты 38-го тура АПЛ.
В чемпионате Италии "Милан" разгромил "Сассуоло" и завоевал чемпионский титул, "Интер" также одержал крупную победу. Все результаты 38-го тура Серии А.
В чемпионате Испании "Барселона" проиграла "Вильярреалу", "Атлетико" одолел "Реал Сосьедад". Все результаты 38-го тура Ла Лиги.
"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль".
Итальянский нападающий Марио Балотелли забил пять голов в матче чемпионата Турции.
Нападающий Артем Дзюба покинул петербургский "Зенит".
"Реал" нашел новую цель вместо Килиана Мбаппе.
Зинедин Зидан отказался возглавить ПСЖ.
"Реал" вступил в борьбу за форварда "Баварии" Роберта Левандовски.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
главное
-
"Барселона" проиграла "Вильярреалу" в матче Ла Лиги
-
Чемпионство "Милана", крупная победа "Интера", провал "Ювентуса": результаты 38-го тура Серии А
-
Балотелли забил пять голов в матче чемпионата Турции
-
"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"
-
"Милан" разгромил "Сассуоло" и стал чемпионом Италии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 мая
-
Провал "Барселоны", потеря "Реала", успех "Атлетико": результаты 38-го тура Ла Лиги
-
"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" и занял 3-е место в Ла Лиге
-
"Барселона" проиграла "Вильярреалу" в матче Ла Лиги
-
Чемпионство "Милана", крупная победа "Интера", провал "Ювентуса": результаты 38-го тура Серии А
-
"Салернитана" крупно проиграла "Удинезе", но осталась в Серии А
-
Рангник назвал причину провала "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне
-
"Милан" догнал "Интер" по числу чемпионских титулов в Серии А
-
Гвардиола обошел Моуринью и Венгера по числу чемпионских титулов в АПЛ
-
"Кадис" и "Мальорка" одержали победы и сохранили места в Ла Лиге
-
Балотелли забил пять голов в матче чемпионата Турции
-
Ибрагимович завоевал юбилейный трофей в карьере
-
Определился лучший бомбардир Серии А
-
Мбаппе высказался о своем отказе перейти в "Реал"
-
Ларссон отказался возвращаться в "Спартак"
-
"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"
-
"Интер" разгромил "Сампдорию" в матче Серии А
-
1
"Милан" разгромил "Сассуоло" и стал чемпионом Италии
-
"Эльче" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
-
Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18