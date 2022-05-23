Главные новости дня: 22 мая

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 мая.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" и стал чемпионом, "Ливерпуль" справился с "Вулверхэмптоном", "Тоттенхэм" разнес "Норвич" и вышел в Лигу чемпионов. Все результаты 38-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Милан" разгромил "Сассуоло" и завоевал чемпионский титул, "Интер" также одержал крупную победу. Все результаты 38-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Барселона" проиграла "Вильярреалу", "Атлетико" одолел "Реал Сосьедад". Все результаты 38-го тура Ла Лиги.

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль".

Итальянский нападающий Марио Балотелли забил пять голов в матче чемпионата Турции.

Нападающий Артем Дзюба покинул петербургский "Зенит".

"Реал" нашел новую цель вместо Килиана Мбаппе.

Зинедин Зидан отказался возглавить ПСЖ.

"Реал" вступил в борьбу за форварда "Баварии" Роберта Левандовски.

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