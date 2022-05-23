Главные новости дня: 22 мая

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Главные новости дня: 22 мая

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 мая.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" и стал чемпионом, "Ливерпуль" справился с "Вулверхэмптоном", "Тоттенхэм" разнес "Норвич" и вышел в Лигу чемпионов. Все результаты 38-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Милан" разгромил "Сассуоло" и завоевал чемпионский титул, "Интер" также одержал крупную победу. Все результаты 38-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Барселона" проиграла "Вильярреалу", "Атлетико" одолел "Реал Сосьедад". Все результаты 38-го тура Ла Лиги.

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль".

Итальянский нападающий Марио Балотелли забил пять голов в матче чемпионата Турции.

Нападающий Артем Дзюба покинул петербургский "Зенит".

"Реал" нашел новую цель вместо Килиана Мбаппе.

Зинедин Зидан отказался возглавить ПСЖ.

"Реал" вступил в борьбу за форварда "Баварии" Роберта Левандовски.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Провал "Барселоны", потеря "Реала", успех "Атлетико": результаты 38-го тура Ла Лиги

Провал "Барселоны", потеря "Реала", успех "Атлетико": результаты 38-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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