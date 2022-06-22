Главные новости дня: 22 июня

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 22 июня.

Сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане перешел в "Баварию".

"Ювентус" может купить нападающего ПСЖ Неймара. При этом самолет бразильца совершил аварийную посадку.

Спортивный директор "Челси" Марина Грановская покинула лондонский клуб.

Агент российского нападающего Александра Кокорина высказался о будущем форварда в "Фиорентине"

Дортмундская "Боруссия" близка к рекордному трансферу в своей истории.

На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко наказывать за секс.

"Милан" вступил в борьбу за аргентинского форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Форвард "Атлетико" Жоау Феликс может перейти в ПСЖ.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, скорее всего, не покинет клуб.

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