Главные новости дня: 22 июня

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Главные новости дня: 22 июня

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 22 июня.

Сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане перешел в "Баварию".

"Ювентус" может купить нападающего ПСЖ Неймара. При этом самолет бразильца совершил аварийную посадку.

Спортивный директор "Челси" Марина Грановская покинула лондонский клуб.

Агент российского нападающего Александра Кокорина высказался о будущем форварда в "Фиорентине"

Дортмундская "Боруссия" близка к рекордному трансферу в своей истории.

На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко наказывать за секс. 

"Милан" вступил в борьбу за аргентинского форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Форвард "Атлетико" Жоау Феликс может перейти в ПСЖ.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, скорее всего, не покинет клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Милан" вступил в борьбу за Дибалу

"Милан" вступил в борьбу за Дибалу

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
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18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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