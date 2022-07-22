Главные новости дня: 22 июля

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Главные новости дня: 22 июля

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 22 июля.

"Арсенал" купил украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Ла Лига требует расторгнуть контракт между Килианом Мбаппе и ПСЖ.

"Фиорентина" объявила о переходе бразильского защитника донецкого "Шахтера" Додо.

Фанаты "Реала" просят вернуть в команду форварда Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

"Шахтер" в товарищеском матче сыграл вничью с голландским клубом.

"Барселона" отказалась от трансфера защитника "Севильи" Жюля Кунде. При этом каталонцы договорились с опытным испанским защитником.

"Милан" представил необычную гостевую форму.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду имеет два варианта продолжения карьеры.

"Зенит" одержал крупную победу в РПЛ.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
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16 Борнмут Борнмут 27 26
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18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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