Главные новости дня: 22 июля
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 22 июля.
"Арсенал" купил украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
Ла Лига требует расторгнуть контракт между Килианом Мбаппе и ПСЖ.
"Фиорентина" объявила о переходе бразильского защитника донецкого "Шахтера" Додо.
Фанаты "Реала" просят вернуть в команду форварда Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".
"Шахтер" в товарищеском матче сыграл вничью с голландским клубом.
"Барселона" отказалась от трансфера защитника "Севильи" Жюля Кунде. При этом каталонцы договорились с опытным испанским защитником.
"Милан" представил необычную гостевую форму.
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду имеет два варианта продолжения карьеры.
"Зенит" одержал крупную победу в РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18