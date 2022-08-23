Главные новости дня: 22 августа

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Главные новости дня: 22 августа

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 22 августа.

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль". Все результаты 3-го тура АПЛ.

В матче чемпионата Италии "Сампдория" и "Ювентус" сыграли вничью. Все результаты 2-го тура Серии А.

Нападающий "Адана Демирспор" Артем Дзюба забил гол в дебютном матче в чемпионате Турции, но его команда проиграла.

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника "Реала" и сборной Бразилии Каземиро.

Леонид Федун покинул "Спартак".

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в "Челси".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции.

Все результаты 2-го тура Ла Лиги.

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Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги

Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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