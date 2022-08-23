Главные новости дня: 22 августа

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 22 августа.

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль". Все результаты 3-го тура АПЛ.

В матче чемпионата Италии "Сампдория" и "Ювентус" сыграли вничью. Все результаты 2-го тура Серии А.

Нападающий "Адана Демирспор" Артем Дзюба забил гол в дебютном матче в чемпионате Турции, но его команда проиграла.

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника "Реала" и сборной Бразилии Каземиро.

Леонид Федун покинул "Спартак".

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в "Челси".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции.

Все результаты 2-го тура Ла Лиги.

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