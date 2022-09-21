Главные новости дня: 21 сентября

Теги германияреннювентуслионель мессибарселона

Главные новости дня: 21 сентября

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 21 сентября.

В перенесенном матче Лиги наций Шотландия разгромила Украину.

"Ювентус" хочет вернуть тренера Антонио Конте.

"Реал" вступил в борьбу за бразильского таланта.

Испанские СМИ сообщили, что Лионель Месси требовал у "Барселоны" в 2020 году.

Легенда "Реала" возглавил "Олимпиакос".

Фабио Каннаваро впервые возглавил итальянский клуб.

"Ренн" усилился опытным португальцем.

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс определился с новым клубом.

Один из руководителей "Челси" наказан из-за секс-скандала.

Германия потеряла двух ключевых игроков перед матчами Лиги наций.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Украина разгромно проиграла Шотландии в Лиге наций

Украина разгромно проиграла Шотландии в Лиге наций

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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