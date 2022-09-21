Главные новости дня: 21 сентября

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 21 сентября.

В перенесенном матче Лиги наций Шотландия разгромила Украину.

"Ювентус" хочет вернуть тренера Антонио Конте.

"Реал" вступил в борьбу за бразильского таланта.

Испанские СМИ сообщили, что Лионель Месси требовал у "Барселоны" в 2020 году.

Легенда "Реала" возглавил "Олимпиакос".

Фабио Каннаваро впервые возглавил итальянский клуб.

"Ренн" усилился опытным португальцем.

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс определился с новым клубом.

Один из руководителей "Челси" наказан из-за секс-скандала.

Германия потеряла двух ключевых игроков перед матчами Лиги наций.

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