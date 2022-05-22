Главные новости дня: 21 мая

Фото: твиттер ПСЖ\Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 21 мая.

ПСЖ разгромил "Метц".

"Лейпциг" выиграл Кубок Германии.

Мбаппе продлил контракт с ПСЖ.

Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ.

"Лион" обыграл "Барселону" в финале женской Лиги чемпионов.

Позор "Динамо" и "Ростова", провал ЦСКА: результаты 30-го тура РПЛ.

Президент Ла Лиги не верит в переход Левандовского в "Барселону".

ЦСКА выкупил Карраскаля.

"Ювентус" договорился с Погба.

"Бавария" нашла замену Левандовскому в "Эвертоне".

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