Главные новости дня: 21 мая

Теги килиан мбаппепсжювентусрпллига чемпионов уефа

Главные новости дня: 21 мая

Фото: твиттер ПСЖ\Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 21 мая.

ПСЖ разгромил "Метц".

"Лейпциг" выиграл Кубок Германии.

Мбаппе продлил контракт с ПСЖ.

Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ.

"Лион" обыграл "Барселону" в финале женской Лиги чемпионов.

Позор "Динамо" и "Ростова", провал ЦСКА: результаты 30-го тура РПЛ.

Президент Ла Лиги не верит в переход Левандовского в "Барселону".

ЦСКА выкупил Карраскаля.

"Ювентус" договорился с Погба.

"Бавария" нашла замену Левандовскому в "Эвертоне".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лейпциг" выиграл Кубок Германии

"Лейпциг" выиграл Кубок Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аль-Ахли Аль-Ахли 25 68
2 Замалек Замалек 25 51
3 Asyouty Sport Asyouty Sport 25 45
4 Аль-Мокавлун Аль-Араб Аль-Мокавлун Аль-Араб 25 44
5 Эль-Иттихад Эль-Иттихад 24 35
6 Семуха Семуха 25 32
7 ЕНППИ ЕНППИ 25 32
8 Миср Эль-Макаша Миср Эль-Макаша 25 30
9 Эль-Энтаг Эль-Харби Эль-Энтаг Эль-Харби 24 30
10 Исмаили Исмаили 24 30
11 Эль-Гунах Эль-Гунах 25 28
12 Вади дегла Вади дегла 25 27
13 Харас Эль-Ходуд Харас Эль-Ходуд 24 26
14 Эль-Гейш Эль-Гейш 25 26
15 Асван ФК Асван ФК 25 25
16 Эль-Масри Эль-Масри 22 22
17 Masr Masr 24 18
18 Танта Танта 25 17
Полная таблица

топ-5 тегов