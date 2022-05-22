Главные новости дня: 21 мая
Фото: твиттер ПСЖ\Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 21 мая.
ПСЖ разгромил "Метц".
"Лейпциг" выиграл Кубок Германии.
Мбаппе продлил контракт с ПСЖ.
Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ.
"Лион" обыграл "Барселону" в финале женской Лиги чемпионов.
Позор "Динамо" и "Ростова", провал ЦСКА: результаты 30-го тура РПЛ.
Президент Ла Лиги не верит в переход Левандовского в "Барселону".
ЦСКА выкупил Карраскаля.
"Ювентус" договорился с Погба.
"Бавария" нашла замену Левандовскому в "Эвертоне".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 мая
-
ПСЖ разгромил "Метц"
-
"Лейпциг" выиграл Кубок Германии
-
1
Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ
-
"Лион" обыграл "Барселону" в финале женской Лиги чемпионов
-
1
Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
-
"Барселона" сделала предложение "Баварии" по трансферу Левандовски
-
2
"Реал" ответил Мбаппе, который решил остаться в ПСЖ
-
"Валенсия" обыграла "Сельту" в матче Ла Лиги
-
"Реал" шокирован решением Мбаппе
-
Мбаппе сообщил "Реалу" решение по своему будущему
-
Позор "Динамо" и "Ростова", провал ЦСКА: результаты 30-го тура РПЛ
-
ЦСКА разгромил "Ростов" Карпина в матче РПЛ
-
"Зенит" неожиданно проиграл "Нижнему Новгороду"
-
"Рубин" Слуцкого проиграл "Уфе" и вылетел из РПЛ
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Глушаков помог "Химкам" обыграть "Спартак"
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"Сочи" уничтожил "Динамо" и занял второе место в в РПЛ
-
Президент Ла Лиги не верит в переход Левандовского в "Барселону"
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Артета высказался о возможном непопадании "Арсенала" в топ-4
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Комппер хотел бы работать в Германии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Ахли
|25
|68
|2
|Замалек
|25
|51
|3
|Asyouty Sport
|25
|45
|4
|Аль-Мокавлун Аль-Араб
|25
|44
|5
|Эль-Иттихад
|24
|35
|6
|Семуха
|25
|32
|7
|ЕНППИ
|25
|32
|8
|Миср Эль-Макаша
|25
|30
|9
|Эль-Энтаг Эль-Харби
|24
|30
|10
|Исмаили
|24
|30
|11
|Эль-Гунах
|25
|28
|12
|Вади дегла
|25
|27
|13
|Харас Эль-Ходуд
|24
|26
|14
|Эль-Гейш
|25
|26
|15
|Асван ФК
|25
|25
|16
|Эль-Масри
|22
|22
|17
|Masr
|24
|18
|18
|Танта
|25
|17