Главные новости дня: 21 июня

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 21 июня.

"Арсенал" купил одного из лидеров "Порту".

Полузащитник ПСВ Марио Гетце вернулся в Бундеслигу.

Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо заявил, что он уходит из клуба.

Известный турецкий футболист Арда Туран завершил карьеру.

Вратарь Станислав Крицюк официально покинул "Зенит".

Донецкий "Шахтер" определился со страной базирования.

Легендарный аргентинский футболист Карлос Тевес стал тренером.

В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Артема Дзюбы.

"Челси" нацелился на защитника "Реала".

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отказался перейти в "Манчестер Юнайтед".

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