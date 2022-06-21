Главные новости дня: 21 июня

Теги арсенал лондонзенит санкт-петербургмарио гётцеартём дзюбакристиан эриксен

Главные новости дня: 21 июня

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 21 июня.

"Арсенал" купил одного из лидеров "Порту".

Полузащитник ПСВ Марио Гетце вернулся в Бундеслигу.

Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо заявил, что он уходит из клуба.

Известный турецкий футболист Арда Туран завершил карьеру.

Вратарь Станислав Крицюк официально покинул "Зенит".

Донецкий "Шахтер" определился со страной базирования.

Легендарный аргентинский футболист Карлос Тевес стал тренером.

В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Артема Дзюбы.

"Челси" нацелился на защитника "Реала".

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отказался перейти в "Манчестер Юнайтед".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы

В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов