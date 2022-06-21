Главные новости дня: 21 июня
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 21 июня.
"Арсенал" купил одного из лидеров "Порту".
Полузащитник ПСВ Марио Гетце вернулся в Бундеслигу.
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо заявил, что он уходит из клуба.
Известный турецкий футболист Арда Туран завершил карьеру.
Вратарь Станислав Крицюк официально покинул "Зенит".
Донецкий "Шахтер" определился со страной базирования.
Легендарный аргентинский футболист Карлос Тевес стал тренером.
В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Артема Дзюбы.
"Челси" нацелился на защитника "Реала".
Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отказался перейти в "Манчестер Юнайтед".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 21 июня
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"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу одного из лидеров "Аякса"
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Жезус близок к переходу в "Арсенал"
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Президент ПСЖ рассказал, почему не продал Мбаппе в "Реал"
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Годин определился с новым клубом
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"Реал" хочет купить молодого французского форварда
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"Вест Хэм" вступил в борьбу за Эриксена
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В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы
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"Интер" продлил контракт с главным тренером: названы условия
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"Манчестер Сити" шокировал "Барселону" ценой на Бернарду Силву
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"Манчестер Сити" вступил в борьбу за лидера "Милана"
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"Тоттенхэм" может перехватить трансферную цель "Баварии"
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"Челси" хочет купить одного из лидеров "Реала"
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"Ньюкасл" нацелился на брата Азара
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Эриксен отказал "Манчестер Юнайтед"
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Раноккия перешел в клуб Берлускони
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"Арсенал" купил одного из лидеров "Порту"
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Гетце вернулся в Бундеслигу
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Тевес начал тренерскую карьеру и возглавил первый клуб
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Названы условия контракта Дзюбы с "Фенербахче"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18