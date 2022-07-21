Главные новости дня: 21 июля

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Главные новости дня: 21 июля

Фото: твиттер "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 21 июля.

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард перешел в "Ноттингем Форест".

"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "РБ Лейпциг" благодаря покеру Дарвина Нуньеса.

Бразильский полузащитник Вендел продлил контракт с "Зенитом".

"Реал" отказался от трансфера форварда "Интера" Эдина Джеко.

"Галатасарай" усилился форвардом "Бенфики".

Криштиану Роналду готов на серьезные финансовые потери ради ухода из "МЮ".

"Шахтер" купил опытного украинского полузащитника.

Новичок "Ромы" Пауло Дибала подписал контракт с клубом со сложной схемой отступных.

"Ювентус" показал новую гостевую форму.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Лингард стал игроком новичка АПЛ

Лингард стал игроком новичка АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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