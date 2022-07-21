Главные новости дня: 21 июля
Фото: твиттер "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 21 июля.
Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард перешел в "Ноттингем Форест".
"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "РБ Лейпциг" благодаря покеру Дарвина Нуньеса.
Бразильский полузащитник Вендел продлил контракт с "Зенитом".
"Реал" отказался от трансфера форварда "Интера" Эдина Джеко.
"Галатасарай" усилился форвардом "Бенфики".
Криштиану Роналду готов на серьезные финансовые потери ради ухода из "МЮ".
"Шахтер" купил опытного украинского полузащитника.
Новичок "Ромы" Пауло Дибала подписал контракт с клубом со сложной схемой отступных.
"Ювентус" показал новую гостевую форму.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 июля
-
"Аякс" купил талантливого португальца
-
Руни подписал экс-хавбека "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"
-
Артета высказался о предстоящем переходе Зинченко в "Арсенал"
-
Нагельсманн раскритиковал трансферы "Барселоны"
-
Четыре топ-клуба поборются за Павара из "Баварии"
-
Лингард стал игроком новичка АПЛ
-
"Ливерпуль" уничтожил немецкий топ-клуб. Нуньес сделал покер
-
"Барселона" сделает финальное предложение по Кунде: названа сумма
-
Дани Алвес может оказаться в Мексике
-
"Барселона" вернулась к варианту с воспитанником "Реала"
-
"Шахтер" купил опытного украинского полузащитника
-
"РБ Лейпциг" отклонил второе предложение "Баварии" по Лаймеру
-
"Реал" отказался от трансфера Джеко
-
"Рома" готова продать Дзаньоло в "Тоттенхэм"
-
Названа сложная схема отступных в контракте Дибалы с "Ромой"
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Аллеру в "Интере"
-
"Галатасарай" усилился форвардом "Бенфики"
-
"Локомотив" подписал форварда Игнатова
-
"Барселона" могла купить Роналду, если бы не приобрела Левандовски
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18