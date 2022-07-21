Главные новости дня: 21 июля

Фото: твиттер "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 21 июля.

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард перешел в "Ноттингем Форест".

"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "РБ Лейпциг" благодаря покеру Дарвина Нуньеса.

Бразильский полузащитник Вендел продлил контракт с "Зенитом".

"Реал" отказался от трансфера форварда "Интера" Эдина Джеко.

"Галатасарай" усилился форвардом "Бенфики".

Криштиану Роналду готов на серьезные финансовые потери ради ухода из "МЮ".

"Шахтер" купил опытного украинского полузащитника.

Новичок "Ромы" Пауло Дибала подписал контракт с клубом со сложной схемой отступных.

"Ювентус" показал новую гостевую форму.

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