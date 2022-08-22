Главные новости дня: 21 августа

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 августа.

В чемпионате Англии "Челси" опозорился в матче с "Лидсом", а "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" сыграл вничью с хоккейным счетом.

В чемпионате Испании "Атлетико" проиграл "Вильярреалу", "Барселона" разнесла "Реал Сосьедад".

В чемпионате Германии "Бавария" уничтожила "Бохум". Все результаты 3-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" разгромил "Монцу", "Аталанта" и "Милан" сыграли вничью.

В чемпионате Франции ПСЖ забил семь голов "Лиллю". Все результаты 3-го тура Лиги 1.

В РПЛ "Зенит" победил "Торпедо", ЦСКА обыграл "Ахмат". Все результаты 6-го тура РПЛ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду решил не менять клуб летом.

"Айнтрахт" усилился талантом ПСЖ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net