Главные новости дня: 21 августа
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 августа.
В чемпионате Англии "Челси" опозорился в матче с "Лидсом", а "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" сыграл вничью с хоккейным счетом.
В чемпионате Испании "Атлетико" проиграл "Вильярреалу", "Барселона" разнесла "Реал Сосьедад".
В чемпионате Германии "Бавария" уничтожила "Бохум". Все результаты 3-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Наполи" разгромил "Монцу", "Аталанта" и "Милан" сыграли вничью.
В чемпионате Франции ПСЖ забил семь голов "Лиллю". Все результаты 3-го тура Лиги 1.
В РПЛ "Зенит" победил "Торпедо", ЦСКА обыграл "Ахмат". Все результаты 6-го тура РПЛ.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду решил не менять клуб летом.
"Айнтрахт" усилился талантом ПСЖ.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 21 августа
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"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги
-
Суперфеерия ПСЖ, позор "Монако", успех "Марселя": результаты 3-го тура Лиги 1
-
"Аталанта" упустила победу над "Миланом"
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ПСЖ уничтожил "Лилль". Месси, Мбаппе и Неймар забили
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"Арсенал" вступил в борьбу за таланта "Шахтера"
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Гвардиола высказался о возможном переходе Бернарду Силвы в "Барселону" или ПСЖ
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"Монако" Головина нацелился на хавбека "Ювентуса"
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"Ювентус" рассматривает два варианта в качестве альтернативы Депаю
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"Атлетико" проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги
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Поражение "Спартака", успехи "Зенита" и ЦСКА: результаты 6-го тура РПЛ
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"Краснодар" уверенно обыграл "Оренбург"
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"Фиорентина" Кокорина не смогла обыграть "Эмполи"
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"Наполи" разгромил "Монцу". Хвича Кварацхелия сделал дубль
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"Галатасарай" может купить африканца из "Милана"
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Феерия "Баварии", провал "Байера", камбэк "Вердера": результаты 3-го тура Бундеслиги
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"Атлетик" победил "Валенсию" в Ла Лиге
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"Ньюкасл" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью
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Семь голов: "Бавария" устроила суперферию в Бундеслиге
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"Ренн" впервые победил в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18