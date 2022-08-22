Главные новости дня: 21 августа

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Главные новости дня: 21 августа

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 августа.

В чемпионате Англии "Челси" опозорился в матче с "Лидсом", а "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" сыграл вничью с хоккейным счетом.

В чемпионате Испании "Атлетико" проиграл "Вильярреалу", "Барселона" разнесла "Реал Сосьедад".

В чемпионате Германии "Бавария" уничтожила "Бохум". Все результаты 3-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" разгромил "Монцу", "Аталанта" и "Милан" сыграли вничью.

В чемпионате Франции ПСЖ забил семь голов "Лиллю". Все результаты 3-го тура Лиги 1.

В РПЛ "Зенит" победил "Торпедо", ЦСКА обыграл "Ахмат". Все результаты 6-го тура РПЛ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду решил не менять клуб летом.

"Айнтрахт" усилился талантом ПСЖ.

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"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги

"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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