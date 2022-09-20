Главные новости дня: 20 сентября

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Главные новости дня: 20 сентября

Фото: твиттер РФС

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 20 сентября.

Сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы-2024 и пропустит континентальное первенство.

"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поддержит Украину на чемпионате мира-2022.

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик выбрал для себя клуб в Англии.

Известный тренер Маурисио Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции.

Вратарь украинского клуба забил гол ударом от своих ворот.

"Манчестер Сити" готовит трансфер звездного нападающего.

"Севилья" может назначить аргентинского тренера.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью получил наказание за удаление в матче с "Аталантой".

"Барселона" лидирует в Европе по интересному показателю.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ

"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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