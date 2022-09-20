Главные новости дня: 20 сентября

Фото: твиттер РФС

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 20 сентября.

Сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы-2024 и пропустит континентальное первенство.

"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поддержит Украину на чемпионате мира-2022.

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик выбрал для себя клуб в Англии.

Известный тренер Маурисио Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции.

Вратарь украинского клуба забил гол ударом от своих ворот.

"Манчестер Сити" готовит трансфер звездного нападающего.

"Севилья" может назначить аргентинского тренера.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью получил наказание за удаление в матче с "Аталантой".

"Барселона" лидирует в Европе по интересному показателю.

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