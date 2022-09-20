Главные новости дня: 20 сентября
Фото: твиттер РФС
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 20 сентября.
Сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы-2024 и пропустит континентальное первенство.
"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ.
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поддержит Украину на чемпионате мира-2022.
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик выбрал для себя клуб в Англии.
Известный тренер Маурисио Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции.
Вратарь украинского клуба забил гол ударом от своих ворот.
"Манчестер Сити" готовит трансфер звездного нападающего.
"Севилья" может назначить аргентинского тренера.
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью получил наказание за удаление в матче с "Аталантой".
"Барселона" лидирует в Европе по интересному показателю.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 20 сентября
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Фернандеш высказался о работе бывшего тренера "МЮ" Рангника
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Фабио Каннаваро определился с новым клубом
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Закария ярко высказался о переходе из "Ювентуса" в "Челси"
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"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Айнтрахта"
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"Атлетико" нацелился на хавбека сборной Хорватии
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"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ
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"Милан" теряет ключевого защитника
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Серия А наказала Моуринью за удаление в матче с "Аталантой"
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Ди Мария получил серьезное наказание за удаление в матче Серии А
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Луис Энрике назвал причину не вызова Рамоса в сборную Испании
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"Рома" Моуринью согласовала переход форварда сборной Норвегии
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Де Лигт назвал причину перехода из "Ювентуса" в "Баварию"
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"Барселона" определила два варианта на замену Бускетсу
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"Ноттингем Форест" подписал перспективного вратаря
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Левандовски поддержит Украину на ЧМ-2022 (фото)
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Блан отказался возглавить "Олимпиакос": названа причина
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Депай недоволен своим положением в "Барселоне"
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Грилиш хочет покинуть "Манчестер Сити"
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Россия пропустит Евро-2024
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18