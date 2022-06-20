Главные новости дня: 20 июня
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 20 июня.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не хочет переходить в "Рому" по одной причине. В то же время дорогостоящий автомобиль Роналду попал в аварию в Испании.
"Вест Хэм" купил марокканца за 35 миллионов евро.
"Сочи" назначил нового главного тренера.
Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку близок к переходу в миланский "Интер".
В "Барселоне" крайне обеспокоены состоянием нападающего Ансу Фати. При этом каталонцы должны огромную сумму защитнику Жерару Пике.
Французский тренер Зинедин Зидан рассматривает только четыре варианта для продолжения карьеры.
"Барселона" значительно увеличила предложение по трансферу форварда "Баварии" Роберту Левандовски.
ПСЖ заплатит крупную сумму за нового тренера.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18