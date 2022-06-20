Главные новости дня: 20 июня

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Главные новости дня: 20 июня

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 20 июня.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не хочет переходить в "Рому" по одной причине. В то же время дорогостоящий автомобиль Роналду попал в аварию в Испании.

"Вест Хэм" купил марокканца за 35 миллионов евро.

"Сочи" назначил нового главного тренера.

Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку близок к переходу в миланский "Интер".

В "Барселоне" крайне обеспокоены состоянием нападающего Ансу Фати. При этом каталонцы должны огромную сумму защитнику Жерару Пике.

Французский тренер Зинедин Зидан рассматривает только четыре варианта для продолжения карьеры.

"Барселона" значительно увеличила предложение по трансферу форварда "Баварии" Роберту Левандовски.

ПСЖ заплатит крупную сумму за нового тренера.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Дорогущий автомобиль Роналду попал в аварию в Испании (фото)

Дорогущий автомобиль Роналду попал в аварию в Испании (фото)

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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