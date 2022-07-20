Главные новости дня: 20 июля

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 20 июля.

Состоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Все результаты дня доступны по ссылке.

Бывший нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала перешел в "Рому".

Названа финальная тройка претендентов на звание лучшего игрока Африки.

"Краснодар" подписал сербского футболиста.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес нашел новый клуб.

"Аякс" купил защитника сборной Нигерии.

"Шахтер" усилился хорватским защитником.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил первый гол за ПСЖ в межсезонье.

ПСЖ близок к покупке защитника "РБ Лейпциг".

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш выбирает между двумя топ-клубами.

"Ювентус" объявил о переходе лучшего защитника Серии А.

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