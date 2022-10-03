Главные новости дня: 2 октября
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 октября.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" с хоккейным счетом разгромил "Манчестер Юнайтед" (видеообзор матча).
В чемпионате Испании "Реал" не сумел обыграть "Осасуну", "Реал Сосьедад" в результативном матче переиграл "Жирону".
В чемпионате Германии "Шальке" уступил "Аугсбургу". Все результаты 8-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Ювентус" разгромил "Болонью", "Аталанта" выиграла у "Фиорентины".
В чемпионате Франции "Монако" разнес "Нант". Результаты 9-го тура Лиги 1.
В чемпионате Украины "Динамо" переиграло "Минай" (видеообзор матча). Все результаты 5-го тура УПЛ.
"Реал" потерял основного голкипера Тибо Куртуа.
Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден побил рекорд Лионеля Месси.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 2 октября
-
"Реал" не смог обыграть "Осасуну"
-
Феерии "Монако" и "Марселя", сложная победа ПСЖ: результаты 9-го тура Лиги 1
-
"Лион" проиграл "Лансу" в Лиге 1
-
"Ювентус" одержал крупную победу в Серии А
-
8 голов: "Реал Сосьедад" в невероятном матче обыграл "Жирону"
-
Феерии "Баварии" и "РБ Лейпциг", поражение Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги
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"Аталанта" победила "Фиорентину" и догнала лидера Серии А
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"Астон Вилла" в большинстве не смогла обыграть "Лидс"
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Тен Хаг назвал причину неучастия Роналду в матче с "Манчестер Сити"
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"Шальке" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге
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"Монако" одержал крупную победу в Лиге 1
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Феерия "Шахтера", трудная победа "Динамо": результаты 5-го тура УПЛ
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Холанд повторил достижение Роналду в АПЛ
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"Бетис" в меньшинстве проиграл "Сельте"
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"Заря" упустила победу над худшей командой УПЛ
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Фоден побил рекорд Месси
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"Хоффенхайм" упустил победу над "Гертой"
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"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 6:3 (видеообзор)
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Клуб Берлускони одержал вторую победу подряд в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18