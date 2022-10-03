Главные новости дня: 2 октября

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 октября.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" с хоккейным счетом разгромил "Манчестер Юнайтед" (видеообзор матча).

В чемпионате Испании "Реал" не сумел обыграть "Осасуну", "Реал Сосьедад" в результативном матче переиграл "Жирону".

В чемпионате Германии "Шальке" уступил "Аугсбургу". Все результаты 8-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Ювентус" разгромил "Болонью", "Аталанта" выиграла у "Фиорентины".

В чемпионате Франции "Монако" разнес "Нант". Результаты 9-го тура Лиги 1.

В чемпионате Украины "Динамо" переиграло "Минай" (видеообзор матча). Все результаты 5-го тура УПЛ.

"Реал" потерял основного голкипера Тибо Куртуа.

Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден побил рекорд Лионеля Месси.

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