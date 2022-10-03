Главные новости дня: 2 октября

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Главные новости дня: 2 октября

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 октября.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" с хоккейным счетом разгромил "Манчестер Юнайтед" (видеообзор матча).

В чемпионате Испании "Реал" не сумел обыграть "Осасуну", "Реал Сосьедад" в результативном матче переиграл "Жирону".

В чемпионате Германии "Шальке" уступил "Аугсбургу". Все результаты 8-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Ювентус" разгромил "Болонью", "Аталанта" выиграла у "Фиорентины".

В чемпионате Франции "Монако" разнес "Нант". Результаты 9-го тура Лиги 1.

В чемпионате Украины "Динамо" переиграло "Минай" (видеообзор матча). Все результаты 5-го тура УПЛ.

"Реал" потерял основного голкипера Тибо Куртуа.

Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден побил рекорд Лионеля Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Реал" не смог обыграть "Осасуну"

"Реал" не смог обыграть "Осасуну"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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