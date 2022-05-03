Главные новости дня: 2 мая

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 мая.

УЕФА объявил об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Клубы остались без еврокубков, сборная лишилась Лиги наций, а Россия в целом - чемпионата Европы. Полный список отстранения выглядит следующим образом.

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд".

В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха.

В чемпионате Италии "Аталанта" едва не проиграла аутсайдеру.

В чемпионате России "Нижний Новгород" упустил победу над "Арсеналом". Все результаты 27-го тура РПЛ.

Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, скорее всего, перейдет в "Манчестер Сити".

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