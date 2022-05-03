Главные новости дня: 2 мая

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Главные новости дня: 2 мая

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 мая.

УЕФА объявил об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Клубы остались без еврокубков, сборная лишилась Лиги наций, а Россия в целом - чемпионата Европы. Полный список отстранения выглядит следующим образом.

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд".

В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха.

В чемпионате Италии "Аталанта" едва не проиграла аутсайдеру.

В чемпионате России "Нижний Новгород" упустил победу над "Арсеналом". Все результаты 27-го тура РПЛ.

Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, скорее всего, перейдет в "Манчестер Сити".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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