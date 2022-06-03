Главные новости дня: 2 июня

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 2 июня.

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Испания и Португалия разошлись миром, Норвегия победила Сербию. Все результаты дня доступны по ссылке.

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Южной Кореи.

"Реал" подписал защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

Журналистка Ксения Собчак сообщила о серьезной болезни владельца "Краснодара" Сергея Галицкого.

"Краснодар" продлил аренду нигерийского форварда.

"Барселона" выбрала лучшего игрока сезона.

Дирк Куйт возглавил голландский клуб.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба определился с приоритетом для продолжения карьеры.

Дортмундская "Боруссия" хочет продать пять игроков.

"Фенербахче" назвал имя нового главного тренера.

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