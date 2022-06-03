Главные новости дня: 2 июня

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Главные новости дня: 2 июня

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 2 июня.

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Испания и Португалия разошлись миром, Норвегия победила Сербию. Все результаты дня доступны по ссылке.

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Южной Кореи.

"Реал" подписал защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

Журналистка Ксения Собчак сообщила о серьезной болезни владельца "Краснодара" Сергея Галицкого.

"Краснодар" продлил аренду нигерийского форварда.

"Барселона" выбрала лучшего игрока сезона.

Дирк Куйт возглавил голландский клуб.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба определился с приоритетом для продолжения карьеры.

Дортмундская "Боруссия" хочет продать пять игроков.

"Фенербахче" назвал имя нового главного тренера.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! 
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Успехи Чехии и Швеции, ничья Испании и Португалии: результаты Лиги наций 2 июня

Успехи Чехии и Швеции, ничья Испании и Португалии: результаты Лиги наций 2 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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