Главные новости дня: 2 августа
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 2 августа.
Cостоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Бенфика" разгромила "Мидтъюлланд", "Монако" не смог обыграть ПСВ. Все результаты для доступны по ссылке.
"Манчестер Сити" не смог купить защитника "РБ Лейпциг" за 80 миллионов евро.
"Челси" купил американского голкипера, а также согласовал трансфер английского хавбека.
"Милан" приобрел бельгийского таланта за 32 миллиона евро. Также клуб выбрал нового капитана команды.
"Ливерпуль" продлил контракт со звездным футболистом.
Португальский нападающий Криштиану Роналду, по всей видимости, останется в "Манчестер Юнайтед".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 августа
-
Феерия "Бенфики", успех "Динамо" Загреб, неудача "Шерифа": результаты квалификации ЛЧ 2 августа
-
"Бенфика" одержала крупную победу в квалификации Лиги чемпионов
-
"Лацио" нацелился на итальянца из "Челси"
-
"Манчестер Сити" не смог купить защитника "РБ Лейпциг" за 80 миллионов евро
-
Шомуродов может оказаться в АПЛ
-
"Челси" купил Слонину за 15 млн евро
-
"Монако" Головина не смог обыграть ПСВ в квалификации ЛЧ
-
"Аталанта" продала Коваленко в другой клуб Серии А
-
"Милан" купил бельгийского таланта за 32 млн евро
-
"Челси" согласовал трансфер английского таланта
-
"Ювентус" может перехватить трансферную цель "Наполи"
-
"Манчестер Сити" даст Фодену огромную зарплату по новому контракту
-
Агуэро назвал причину проблем Холанда в "Манчестер Сити"
-
"Монако" Головина вступил в борьбу за защитника "Челси"
-
"Челси" может купить защитника сборной Англии
-
"Манчестер Сити" нашел альтернативу Кукурелье в Бельгии
-
"Сельта" усилилась защитником "Барселоны"
-
"Челси" нацелился на Варди
-
"Милан" назначил нового капитана команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18