Главные новости дня: 2 августа

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 2 августа.

Cостоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Бенфика" разгромила "Мидтъюлланд", "Монако" не смог обыграть ПСВ. Все результаты для доступны по ссылке.

"Манчестер Сити" не смог купить защитника "РБ Лейпциг" за 80 миллионов евро.

"Челси" купил американского голкипера, а также согласовал трансфер английского хавбека.

"Милан" приобрел бельгийского таланта за 32 миллиона евро. Также клуб выбрал нового капитана команды.

"Ливерпуль" продлил контракт со звездным футболистом.

Португальский нападающий Криштиану Роналду, по всей видимости, останется в "Манчестер Юнайтед".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net