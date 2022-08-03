Главные новости дня: 2 августа

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Главные новости дня: 2 августа

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 2 августа.

Cостоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Бенфика" разгромила "Мидтъюлланд", "Монако" не смог обыграть ПСВ. Все результаты для доступны по ссылке.

"Манчестер Сити" не смог купить защитника "РБ Лейпциг" за 80 миллионов евро.

"Челси" купил американского голкипера, а также согласовал трансфер английского хавбека.

"Милан" приобрел бельгийского таланта за 32 миллиона евро. Также клуб выбрал нового капитана команды.

"Ливерпуль" продлил контракт со звездным футболистом.

Португальский нападающий Криштиану Роналду, по всей видимости, останется в "Манчестер Юнайтед".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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