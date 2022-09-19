Главные новости дня: 19 сентября

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 19 сентября.

Новым главным тренером туринского "Ювентуса" может стать Массимо Каррера.

"Штутгарт" усилился экс-защитником дортмундской "Боруссии" и ПСЖ.

"Барселона" хочет бесплатно заполучить звезду "Реала".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказался фотографироваться с игроками сборной Франции на совместной фотосессии.

Названа сумма компенсации, которую "Ювентус" заплатит в случае увольнения Массимилиано Аллегри.

"Ливерпуль" стал очередным претендентом на украинского суперталанта.

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавил новый клуб.

"Реал" близок к повторению клубного рекорда.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси побил рекорд форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Чемпион Европы-2016 неожиданно ушел из сборной Португалии.

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