Главные новости дня: 19 сентября

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Главные новости дня: 19 сентября

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 19 сентября.

Новым главным тренером туринского "Ювентуса" может стать Массимо Каррера.

"Штутгарт" усилился экс-защитником дортмундской "Боруссии" и ПСЖ.

"Барселона" хочет бесплатно заполучить звезду "Реала".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказался фотографироваться с игроками сборной Франции на совместной фотосессии.

Названа сумма компенсации, которую "Ювентус" заплатит в случае увольнения Массимилиано Аллегри.

"Ливерпуль" стал очередным претендентом на украинского суперталанта.

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавил новый клуб.

"Реал" близок к повторению клубного рекорда.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси побил рекорд форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Чемпион Европы-2016 неожиданно ушел из сборной Португалии.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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