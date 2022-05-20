Главные новости дня: 19 мая

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Главные новости дня: 19 мая

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 19 мая.

В чемпионате Англии "Челси" и "Лестер" сыграли вничью, "Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас".

В первом переходном матче за место в Бундеслиге "Гамбург" победил "Герту".

"Барселона" может подписать летом девять игроков.

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб летом.

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала провел переговоры с тремя клубами АПЛ.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян может оказаться в "Интере".

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба договорился с "Манчестер Сити", но затем передумал.

"Ювентус" хочет пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера.

ЦСКА может пригласить хавбека "Зенита" Магомеда Оздоева.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Челси" не смог обыграть "Лестер" в матче АПЛ

"Челси" не смог обыграть "Лестер" в матче АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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