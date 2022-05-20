Главные новости дня: 19 мая

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 19 мая.

В чемпионате Англии "Челси" и "Лестер" сыграли вничью, "Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас".

В первом переходном матче за место в Бундеслиге "Гамбург" победил "Герту".

"Барселона" может подписать летом девять игроков.

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб летом.

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала провел переговоры с тремя клубами АПЛ.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян может оказаться в "Интере".

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба договорился с "Манчестер Сити", но затем передумал.

"Ювентус" хочет пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера.

ЦСКА может пригласить хавбека "Зенита" Магомеда Оздоева.

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