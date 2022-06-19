Главные новости дня: 19 июня
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 июня.
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле поставил "Челси" условие для перехода.
"Ливерпуль" купил шотландского таланта.
Бывшего игрока сборной России Романа Широкова отстранили от футбольной деятельности в Москве на полгода.
ПСЖ нацелился на чемпиона Европы-2016.
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали не хочет переходить в "Ювентус".
"Тоттенхэм" хочет купить на украинского таланта.
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах покинет клуб в статусе свободного агента.
"Лидс" назвал "Барселоне" цену на полузащитника Рафинью.
"Фиорентина" Кокорина приняла решение по главному тренеру.
"Манчестер Сити" сообщил "Челси" цену на форварда Рахима Стерлинга.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 19 июня
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ПСЖ нацелился на чемпиона Европы-2016
-
"Хотел меня убить": Паредес рассказал о ссоре с Месси в 2021 году
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Названа дата перехода Мхитаряна в "Интер"
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"Арсенал" может купить хавбека "Ювентуса"
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"Манчестер Сити" назвал "Челси" цену на Стерлинга
-
Игуаин ответил на слухи о завершении его карьеры
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"Бавария" нацелилась на хавбека "РБ Лейпциг"
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Дембеле готов перейти в "Челси", но с одним условием
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Кулибали отказался переходить в "Ювентус": названа причина
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"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" борются за лучшего бомбардира "Ромы"
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ПСЖ хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
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"Лидс" назвал "Барселоне" цену на Рафинью
-
Зидан рассказал об историческом ударе Матерацци
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"Лацио" близок к подписанию капитана "Милана"
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"Фиорентина" Кокорина продлит главного тренера
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Роналду показал, как готовится к новому сезону
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"Бешикташ" нацелился на форварда "Реала"
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Зидан хочет возглавить сборную Франции
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"Челси" может купить защитника "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18