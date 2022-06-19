Главные новости дня: 19 июня

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 июня.

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле поставил "Челси" условие для перехода.

"Ливерпуль" купил шотландского таланта.

Бывшего игрока сборной России Романа Широкова отстранили от футбольной деятельности в Москве на полгода.

ПСЖ нацелился на чемпиона Европы-2016.

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали не хочет переходить в "Ювентус".

"Тоттенхэм" хочет купить на украинского таланта.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах покинет клуб в статусе свободного агента.

"Лидс" назвал "Барселоне" цену на полузащитника Рафинью.

"Фиорентина" Кокорина приняла решение по главному тренеру.

"Манчестер Сити" сообщил "Челси" цену на форварда Рахима Стерлинга.

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