Главные новости дня: 19 июля

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 19 июля.

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт перешел в "Баварию".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду использует ботокс для увеличения пениса.

"Зенит" усилился двумя бразильцами - вратарем и полузащитником.

ПСЖ предложил "Манчестер Сити" суперобмен.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани близок к переходу в испанский клуб.

Результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" показал новую гостевую форму.

"Тоттенхэм" купил английского защитника.

"Манчестер Юнайтед" без Роналду выиграл в третий раз подряд.

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