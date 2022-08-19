Главные новости дня: 19 августа

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Главные новости дня: 19 августа

Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 19 августа.

В чемпионате Франции "Лион" разгромил "Труа".

В чемпионате Германии менхенгладбахская "Боруссия" победила "Герту".

В чемпионате Испании "Эспаньол" проиграл "Райо Вальекано".

"Манчестер Юнайтед" предложит 100 миллионов евро за лидера "Аякса".

"Барселона" может купить защитника ПСЖ.

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле перешел в "Наполи".

"Аталанта" усилилась молодым французом.

"Челси" купил таланта "Интера".

"Реал" отдал бразильца Рейньера другому клубу Ла Лиги.

Французский защитник Жюль Кунде может бесплатно уйти из "Барселоны".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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