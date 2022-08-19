Главные новости дня: 19 августа
Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 19 августа.
В чемпионате Франции "Лион" разгромил "Труа".
В чемпионате Германии менхенгладбахская "Боруссия" победила "Герту".
В чемпионате Испании "Эспаньол" проиграл "Райо Вальекано".
"Манчестер Юнайтед" предложит 100 миллионов евро за лидера "Аякса".
"Барселона" может купить защитника ПСЖ.
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле перешел в "Наполи".
"Аталанта" усилилась молодым французом.
"Челси" купил таланта "Интера".
"Реал" отдал бразильца Рейньера другому клубу Ла Лиги.
Французский защитник Жюль Кунде может бесплатно уйти из "Барселоны".
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Главные новости дня: 19 августа
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"Реал" отдал бразильца Рейньера другому клубу Ла Лиги
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"Манчестер Юнайтед" предложит 100 млн евро за лидера "Аякса"
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"Тоттенхэм" предложил воспитанника "Реала" в обмен на Малиновского
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"Аталанта" усилилась молодым французом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18