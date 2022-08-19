Главные новости дня: 19 августа

Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 19 августа.

В чемпионате Франции "Лион" разгромил "Труа".

В чемпионате Германии менхенгладбахская "Боруссия" победила "Герту".

В чемпионате Испании "Эспаньол" проиграл "Райо Вальекано".

"Манчестер Юнайтед" предложит 100 миллионов евро за лидера "Аякса".

"Барселона" может купить защитника ПСЖ.

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле перешел в "Наполи".

"Аталанта" усилилась молодым французом.

"Челси" купил таланта "Интера".

"Реал" отдал бразильца Рейньера другому клубу Ла Лиги.

Французский защитник Жюль Кунде может бесплатно уйти из "Барселоны".

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