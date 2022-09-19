Главные новости дня: 18 сентября

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Главные новости дня: 18 сентября

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 сентября.

В чемпионате Англии "Арсенал" разгромил "Брентфорд". Результаты 8-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Реал" победил "Атлетико". Все результаты 6-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Германии "Унион" добился победы над "Вольфсбургом". Все результаты 7-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" одолел "Милан", "Ювентус" провалился в матче с "Монцей", "Интер" проиграл "Удинезе". Все результаты 7-го тура Серии А доступны по ссылке.

В чемпионате Франции ПСЖ с трудом выиграл у "Лиона", "Монако" одержал крупную победу. Все результаты 8-го тура Лиги 1 можно посмотреть здесь.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" проиграл впервые в сезоне, ПСВ в феерическом матче справился с "Фейеноордом". Все результаты 7-го тура Эредивизии.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Хавбек "Реала" Федерико Вальверде получил почетную награду в Уругвае.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Победы "Реала" и "Барселоны", поражение "Атлетико": результаты 6-го тура Ла Лиги

Победы "Реала" и "Барселоны", поражение "Атлетико": результаты 6-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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