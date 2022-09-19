Главные новости дня: 18 сентября
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 сентября.
В чемпионате Англии "Арсенал" разгромил "Брентфорд". Результаты 8-го тура АПЛ.
В чемпионате Испании "Реал" победил "Атлетико". Все результаты 6-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Германии "Унион" добился победы над "Вольфсбургом". Все результаты 7-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Наполи" одолел "Милан", "Ювентус" провалился в матче с "Монцей", "Интер" проиграл "Удинезе". Все результаты 7-го тура Серии А доступны по ссылке.
В чемпионате Франции ПСЖ с трудом выиграл у "Лиона", "Монако" одержал крупную победу. Все результаты 8-го тура Лиги 1 можно посмотреть здесь.
В чемпионате Нидерландов "Аякс" проиграл впервые в сезоне, ПСВ в феерическом матче справился с "Фейеноордом". Все результаты 7-го тура Эредивизии.
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Хавбек "Реала" Федерико Вальверде получил почетную награду в Уругвае.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
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Главные новости дня: 18 сентября
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Победы "Реала" и "Барселоны", поражение "Атлетико": результаты 6-го тура Ла Лиги
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"Реал" победил "Атлетико" в дерби Мадрида
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Победы ПСЖ и "Монако", потеря "Марселя": результаты 8-го тура Лиги 1
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Провалы "Ювентуса" и "Интера", поражения "Милана" и "Ромы": результаты 7-го тура Серии А
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Экс-игрок "Реала" Дренте назвал причину своего провала на топ-уровне
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Симеоне принес "Наполи" победу над "Миланом"
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Месси принес ПСЖ победу над "Лионом"
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Неймар отреагировал на желтую карточку за празднование гола с высунутым языком
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В Италии оценили шансы Лукаку вернуться в "Челси"
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Поражение "Баварии", лидерство "Униона", победа Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги
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"Хоффенхайм" и "Фрайбург" сыграли вничью и обошли "Баварию"
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Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед"
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"Бенфика" одержала яркую победу в Примейре
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"Бетис" обыграл "Жирону" и ворвался в топ-3 Ла Лиги
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"Реал Сосьедад" обыграл "Эспаньол" в Ла Лиге
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Хавбек "Реала" Вальверде получил почетную награду в Уругвае
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"Рома" Моуринью проиграла "Аталанте" в Серии А
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В "Баварии" ответили на слухи об увольнении Нагельсманна
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Названы сроки восстановления травмированного Ройса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18