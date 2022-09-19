Главные новости дня: 18 сентября

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 сентября.

В чемпионате Англии "Арсенал" разгромил "Брентфорд". Результаты 8-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Реал" победил "Атлетико". Все результаты 6-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Германии "Унион" добился победы над "Вольфсбургом". Все результаты 7-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" одолел "Милан", "Ювентус" провалился в матче с "Монцей", "Интер" проиграл "Удинезе". Все результаты 7-го тура Серии А доступны по ссылке.

В чемпионате Франции ПСЖ с трудом выиграл у "Лиона", "Монако" одержал крупную победу. Все результаты 8-го тура Лиги 1 можно посмотреть здесь.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" проиграл впервые в сезоне, ПСВ в феерическом матче справился с "Фейеноордом". Все результаты 7-го тура Эредивизии.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Хавбек "Реала" Федерико Вальверде получил почетную награду в Уругвае.

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