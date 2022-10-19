Главные новости дня: 18 октября

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Главные новости дня: 18 октября

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 18 октября.

В чемпионате Англии "Брайтон" не смог обыграть аутсайдера АПЛ.

В чемпионате Испании "Атлетико" упустил победу в дерби.

В Кубке Германии "Хоффенхайм" уничтожил "Шальке", "РБ Лейпциг" разгромил "Гамбург".

Состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира молодежного чемпионата Европы-2023.

В чемпионате Украины "Заря" разнесла "Черноморец".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, возможно, соврал, говоря о желании остаться в клубе.

Полузащитник "Челси" Жоржиньо может покинуть клуб.

Один из лидеров сборной Португалии пропустит чемпионат мира в Катаре.

Сон Хын Мин стал рекордсменом Азии в голосовании за "Золотой мяч".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Атлетико" на 92-й минуте упустил победу в мадридском дерби

"Атлетико" на 92-й минуте упустил победу в мадридском дерби

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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