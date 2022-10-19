Главные новости дня: 18 октября

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 18 октября.

В чемпионате Англии "Брайтон" не смог обыграть аутсайдера АПЛ.

В чемпионате Испании "Атлетико" упустил победу в дерби.

В Кубке Германии "Хоффенхайм" уничтожил "Шальке", "РБ Лейпциг" разгромил "Гамбург".

Состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира молодежного чемпионата Европы-2023.

В чемпионате Украины "Заря" разнесла "Черноморец".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, возможно, соврал, говоря о желании остаться в клубе.

Полузащитник "Челси" Жоржиньо может покинуть клуб.

Один из лидеров сборной Португалии пропустит чемпионат мира в Катаре.

Сон Хын Мин стал рекордсменом Азии в голосовании за "Золотой мяч".

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