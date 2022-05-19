Главные новости дня: 18 мая
Фото: сайт УЕФА/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 18 мая.
"Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру.
"Барселона" согласовала условия личного контракта с польским нападающим "Баварии" Робертом Левандовски.
Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение завершить карьеру в сборной Габона.
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне решил подать в суд на свою бывшую жену.
Сборная Украины не смогла обыграть хорватский клуб.
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику стамбульского "Фенербахче".
Форвард "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Челси".
Три топ-клуба проявляют интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину.
Марсело может остаться в "Реале".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 18 мая
-
"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы
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Кутепов покинет "Спартак"
-
Тринкау может перейти в португальский топ-клуб
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"Барселона" назвала цену на Мингесу
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"Манчестер Сити" проведет переговоры со Стерлингом
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Погба окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
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Симеоне подал в суд на бывшую жену
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Перишич не перейдет в "Ювентус"
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Обамеянг ушел из сборной Габона
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ЦСКА нацелился на одного из лидеров "Фенербахче"
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Сборная Украины не смогла обыграть хорватский клуб
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Девушка Жоау Феликса, возможно, изменяет ему с другим футболистом
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"Бенфика" назначила нового главного тренера
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Дембеле может перейти в "Челси"
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Модрич получил специальную награду в Испании
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Три топ-клуба интересуются Луниным
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Верратти высказался о Мбаппе
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"Ювентус" попытается сбить цену на Морату
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Хави поделился мнением о Бускетсе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18