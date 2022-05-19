Главные новости дня: 18 мая

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Главные новости дня: 18 мая

Фото: сайт УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 18 мая.

"Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру.

"Барселона" согласовала условия личного контракта с польским нападающим "Баварии" Робертом Левандовски.

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение завершить карьеру в сборной Габона.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне решил подать в суд на свою бывшую жену.

Сборная Украины не смогла обыграть хорватский клуб.

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику стамбульского "Фенербахче".

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Челси".

Три топ-клуба проявляют интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину.

Марсело может остаться в "Реале".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы

"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы

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