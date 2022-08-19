Главные новости дня: 18 августа

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Главные новости дня: 18 августа

Фото: твиттер ФК "Цюрих"/Автор неизвестен

"Ференцварош" Черчесова одержал крупную победу в квалификации Лиги Европы. Все результаты дня доступны по ссылке.

Турецкий клуб "Адана Демирспор" объявил о переходе нападающего Артема Дзюбы

"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Украины, а также близок к приобретению Каземиро из "Реала". Впрочем, бразильца еще может перехватить "Челси".

Всего один клуб претендует на нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Бавария" купила грузинского таланта.

Джованни Симеоне официально стал футболистом "Наполи".

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз расплакался во время судебного заседания.

"Реал" нашел замену Каземиро в чемпионате Англии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Феерия "Ференцвароша" Черчесова, успех "Фенербахче": результаты квалификации Лиги Европы 18 августа

Феерия "Ференцвароша" Черчесова, успех "Фенербахче": результаты квалификации Лиги Европы 18 августа

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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