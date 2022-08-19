Главные новости дня: 18 августа
Фото: твиттер ФК "Цюрих"/Автор неизвестен
"Ференцварош" Черчесова одержал крупную победу в квалификации Лиги Европы. Все результаты дня доступны по ссылке.
Турецкий клуб "Адана Демирспор" объявил о переходе нападающего Артема Дзюбы.
"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Украины, а также близок к приобретению Каземиро из "Реала". Впрочем, бразильца еще может перехватить "Челси".
Всего один клуб претендует на нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Бавария" купила грузинского таланта.
Джованни Симеоне официально стал футболистом "Наполи".
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз расплакался во время судебного заседания.
"Реал" нашел замену Каземиро в чемпионате Англии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 августа
-
Феерия "Ференцвароша" Черчесова, успех "Фенербахче": результаты квалификации Лиги Европы 18 августа
-
"Челси" хочет перехватить Каземиро у "МЮ"
-
"Марсель" может усилиться защитником "Манчестер Юнайтед"
-
Дзаньоло решил остаться в "Роме", несмотря на интерес "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вариантами на позицию левого защитника
-
"Бавария" купила грузинского таланта
-
Икарди может перейти в турецкий топ-клуб
-
"Манчестер Юнайтед" определился с датой дебюта Каземиро
-
"Ювентус" предложил "МЮ" американского хавбека
-
"Ференцварош" Черчесова одержал крупную победу в квалификации Лиги Европы
-
"Ницца" может усилиться талантом "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" вступил в борьбу с "МЮ" за украинского голкипера
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Рабьо: названа причина
-
На Роналду остался всего один претендент
-
В "Челси" уверены в переходе Обамеянга
-
"Адана Демирспор" подтвердил переход Дзюбы
-
"Ноттингем Форест" заплатит 50 млн евро за английского хавбека
-
"Реал" нашел замену Каземиро в АПЛ
-
Каземиро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18