Главные новости дня: 18 августа

Фото: твиттер ФК "Цюрих"/Автор неизвестен

"Ференцварош" Черчесова одержал крупную победу в квалификации Лиги Европы. Все результаты дня доступны по ссылке.

Турецкий клуб "Адана Демирспор" объявил о переходе нападающего Артема Дзюбы.

"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Украины, а также близок к приобретению Каземиро из "Реала". Впрочем, бразильца еще может перехватить "Челси".

Всего один клуб претендует на нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Бавария" купила грузинского таланта.

Джованни Симеоне официально стал футболистом "Наполи".

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз расплакался во время судебного заседания.

"Реал" нашел замену Каземиро в чемпионате Англии.

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