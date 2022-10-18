Главные новости дня: 17 октября

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 17 октября.

Нападающий "Реала" Карим Бензема выиграл "Золотой мяч".

Стало известно, какое место занял нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в голосовании за "Золотой мяч".

Итоговый зачет "Золотого мяча"-2022.

"Реал" не будет покупать нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе следующим летом.

В чемпионате Италии "Лечче" и "Фиорентина" сыграли вничью. Все результаты 10-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Вильярреал" обыграл "Осасуну". Все результаты 9-го тура Ла Лиги.

Полузащитник "Барселоны" признан лучшим молодым футболистом года.

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может возглавить клуб АПЛ.

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