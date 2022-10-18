Главные новости дня: 17 октября

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Главные новости дня: 17 октября

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 17 октября.

Нападающий "Реала" Карим Бензема выиграл "Золотой мяч".

Стало известно, какое место занял нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в голосовании за "Золотой мяч".

Итоговый зачет "Золотого мяча"-2022.

"Реал" не будет покупать нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе следующим летом.

В чемпионате Италии "Лечче" и "Фиорентина" сыграли вничью. Все результаты 10-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Вильярреал" обыграл "Осасуну". Все результаты 9-го тура Ла Лиги.

Полузащитник "Барселоны" признан лучшим молодым футболистом года.

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может возглавить клуб АПЛ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Победа "Реала" над "Барселоной", успехи "Атлетико" и "Севильи": результаты 9-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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