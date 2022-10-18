Главные новости дня: 17 октября
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 17 октября.
Нападающий "Реала" Карим Бензема выиграл "Золотой мяч".
Стало известно, какое место занял нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в голосовании за "Золотой мяч".
Итоговый зачет "Золотого мяча"-2022.
"Реал" не будет покупать нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе следующим летом.
В чемпионате Италии "Лечче" и "Фиорентина" сыграли вничью. Все результаты 10-го тура Серии А.
В чемпионате Испании "Вильярреал" обыграл "Осасуну". Все результаты 9-го тура Ла Лиги.
Полузащитник "Барселоны" признан лучшим молодым футболистом года.
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может возглавить клуб АПЛ.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 17 октября
-
Победа "Реала" над "Барселоной", успехи "Атлетико" и "Севильи": результаты 9-го тура Ла Лиги
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"Вильярреал" одержал уверенную домашнюю победу в Ла Лиге
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Победы "Наполи", "Милана", "Юве" и "Интера": результаты 10-го тура Серии А
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"Фиорентина" спаслась от поражения в матче с "Лечче"
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Роналду встретился с культовым тренером "Манчестер Юнайтед" (фото)
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"Золотой мяч"-2022: итоговый зачет
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"Реал" не купит Мбаппе и Холанда следующим летом
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Бензема выиграл "Золотой мяч"
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"Ньюкасл" надеется купить хавбека "Реала" в январе
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Почеттино может получить работу в клубе АПЛ
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"Ювентус" теряет основного защитника
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Защитник "МЮ" не хочет переходить в "Барселону"
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Бонуччи поругался с Аллегри и может перейти в топ-клуб АПЛ
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Полузащитник "Барселоны" признан лучшим молодым футболистом года
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"Челси" нацелился на вингера сборной Бельгии
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"Рома" Моуринью победила худшую команду Серии А
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Гасперини оценил шансы "Аталанты" выиграть Серию А
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"Фламенго" может купить бразильца из "Шахтера"
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"Ньюкасл" нацелился на основного вратаря "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18