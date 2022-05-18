Главные новости дня: 17 мая

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Главные новости дня: 17 мая

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 17 мая.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" победил "Саутгемптон". Результаты 37-го тура АПЛ.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном подписании польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.

ЦСКА может потерять целую группу игроков летом.

ПСЖ смирился с уходом нападающего Килиана Мбаппе.

"Манчестер Сити" хочет расстаться с полузащитником Илкаем Гюндоганом.

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский покинет клуб.

"Ювентус" близок к подписанию нового контракта с защитником Маттейсом де Лигтом.

"Реал" летом может продать двух испанцев.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ

Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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