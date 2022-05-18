Главные новости дня: 17 мая
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 17 мая.
В чемпионате Англии "Ливерпуль" победил "Саутгемптон". Результаты 37-го тура АПЛ.
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном подписании польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.
ЦСКА может потерять целую группу игроков летом.
ПСЖ смирился с уходом нападающего Килиана Мбаппе.
"Манчестер Сити" хочет расстаться с полузащитником Илкаем Гюндоганом.
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский покинет клуб.
"Ювентус" близок к подписанию нового контракта с защитником Маттейсом де Лигтом.
"Реал" летом может продать двух испанцев.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 мая
-
Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ
-
Сборная Украины победила итальянский клуб
-
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"
-
Президент "Барселоны" высказался о подписании Левандовского
-
Лидер "Рейнджерс" поделился ожиданиями от финала Лиги Европы
-
Кьеллини высказался об уходе из "Ювентуса"
-
Мэр Мадрида назвал следующий клуб Мбаппе. Это не "Реал"
-
Клопп высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" в АПЛ
-
"Барселона" вскоре сделает Дембеле финальное предложение
-
Три важных игрока могут покинуть ЦСКА летом
-
Гюндоган может покинуть "Манчестер Сити"
-
"Сельта" может подписать Рики Пуча
-
Президент УЕФА рассказал об отношениях с "Реалом" на фоне Суперлиги
-
"Барселона" отказалась от Гайя и Солера
-
"Реал" летом может продать двух испанцев
-
Фердинанд высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
1
ПСЖ на прошлой неделе делал фантастическое предложение Мбаппе. Сейчас парижане сдались
-
"Бетис" может вернуть Ло Чельсо
-
"Валенсия" предложила "Барселоне" двух своих капитанов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18