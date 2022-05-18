Главные новости дня: 17 мая

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 17 мая.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" победил "Саутгемптон". Результаты 37-го тура АПЛ.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном подписании польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.

ЦСКА может потерять целую группу игроков летом.

ПСЖ смирился с уходом нападающего Килиана Мбаппе.

"Манчестер Сити" хочет расстаться с полузащитником Илкаем Гюндоганом.

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский покинет клуб.

"Ювентус" близок к подписанию нового контракта с защитником Маттейсом де Лигтом.

"Реал" летом может продать двух испанцев.

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